Abgasskandal in Frankreich

Und jetzt auch Renault

Stand: 13.01.2017, 14:11 Uhr

Nach VW und Fiat Chrysler gerät jetzt Renault ins Fadenkreuz. Die Pariser Staatsanwaltschaft knöpft sich den französischen Autokonzern wegen eines möglichen Abgasbetrugs vor. Aufregung an der Börse.

Renault bestätigt, dass die französische Justiz ein Verfahren wegen Abgasmanipulation eröffnet hat. Allerdings wies das Unternehmen den Verdacht zurück. Renault beachte alle Gesetze zu Abgasemissionen. Die Autos seien nicht mit einer Schummelsoftware ausgestattet.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters aus Justizkreisen erfahren, dass die Pariser Staatsanwaltschaft einen möglichen Abgasbetrug bei Renault prüfe. Drei Richter würden sich seit Donnerstag mit dem Verdacht beschäftigen. Sie müssten entscheiden, ob es zu einem Prozess komme.

Renault-Aktie unter Druck

Investoren sind in Sorge. Die Renault-Aktie gerät unter Druck: Sie verliert zeitweise vier Prozent und fällt auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat. Schon vor einem Jahr hatte eine Razzia bei Renault im Zusammenhang einer Überprüfung von Abgasmesswerten für Unruhe in der Autobranche gesorgt. Binnen kurzer Zeit waren mehr als fünf Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet.

Bei Tests waren Überschreitungen von Abgasnormen bei Renault-Fahrzeugen festgestellt worden. Die Wettbewerbsbehörde ermittelte und übergab ihre Erkenntnisse im November der Justiz übergeben.

Nach VW und Fiat Chrysler

Nach dem VW-Abgasskandal geraten immer mehr andere Autokonzerne ins Visier der Behörden. Gestern hatte die US-Umweltbehörde EPA dem italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler vorgeworfen, ähnlich wie Volkswagen bei Dieselfahrzeugen massiv gegen das Luftreinhaltegesetz verstoßen zu haben. Demnach soll Fiat Chrysler möglicherweise illegal eine Software zur Manipulation von Schadstoffemissionen eingesetzt haben. Das Unternehmen weist dies zurück.

bs

Schicke Autos

Die große Auto-Messe in Detroit läuft, noch bis 22. Januar. Da gibt es schicke Autos zu sehen.