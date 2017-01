Grobe Klötze auf grobe Keile

Trump droht Toyota

Der designierte US-Präsident Donald Trump gibt eine weitere Kostprobe davon, was er von freier Marktwirtschaft hält. Ziel seiner Attacken ist jetzt der japanische Autobauer Toyota. An der Tokioter Börse gerät dessen Aktie unter Druck.

Die offene Drohung des künftigen US-Präsidenten Strafzölle zu erheben, kamen an der Börse gar nicht gut an. Das Toyota-Papier verlor am Freitag an seiner Heimatbörse 1,7 Prozent auf 6930 Yen. Damit gab die Aktie deutlich stärker nach als der Leitindex Nikkei, der 0,3 Prozent verlor.

Strafzölle angedroht

Trump droht in altbewährter Manier dem Konzern hohe Einfuhrzölle an, sollte dieser wie geplant in Mexiko ein neues Werk für den US-Markt bauen. Gleiches hatte er schon gegenüber den US-Autobauern General Motors und Ford getan. Konkret geht es um das Modell Corolla, das bisher in Kanada produziert wird, und von dem im geplanten neuen Werk in Guanajuato ab 2019 jährlich 200.000 Fahrzeuge produziert werden sollen. Wie üblich äußerte sich Trump via Twitter. Der Tweet hatte es in sich:

»Toyota will ein neues Werk in Baja, Mexiko, bauen, um Corolla-Autos für die USA herzustellen. AUF KEINEN FALL! Baut das Werk in den USA oder zahlt hohe Grenzsteuer.«

Mit den Fakten nimmt es Trump dabei nicht so genau. Denn in seinem Tweet spricht er das bereits bestehende Werk in Baja an, um das es aber gar nicht geht. Die Neuinvestition ist in Guanajunato geplant. In Baja baut Toyota pro Jahr 100.000 Pick-ups.

Toyota in der Defensive

In Tokio verwies eine Sprecherin auf die Reaktion des Konzerns in den USA. Danach werde sich weder das Produktionsvolumen noch die Beschäftigung in den USA als Folge des neuen Werkes ändern, hieß es. Gleichzeitig verwies der Konzern auf seine jahrzehntealten Aktivitäten in Amerika.

Toyota sei seit 60 Jahren vor Ort und betrachte sich als Teil der Kultur in den USA, habe dort 136.000 Beschäftigte und bisher 21,9 Milliarden Dollar investiert. Der Konzern betreibt insgesamt zehn Fabriken in acht Bundesstaaten der USA und stellt dabei mehr als zwei Millionen Autos pro Jahr her. "Toyota freut sich darauf, zusammen mit der Trump-Regierung den besten Interessen der Verbraucher und der Auto-Industrie zu dienen", sagte der Sprecher.

Der Tweet ist mittlerweile sogar zur Chefsache geworden. Toyota-Chef Akio Toyoda sagte, man werde Trumps Entscheidungen bei den geplanten Geschäften in Mexiko berücksichtigen. Toyota denke stets darüber nach, die US-Produktion zu steigern, und man wolle ein gutes Unternehmen für die amerikanischen Bürger sein.

Sogar die japanische Regierung in Gestalt des Ministers für Wirtschaft, Handel und Industrie, Hiroshige Seko, ist mittlerweile auf den Plan gerufen. Seko äußerte sich ähnlich wie das Unternehmen. "Japanische Autobauer leisten signifikante Beiträge bezüglich Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten. Es ist wichtig, dass ihre Bemühungen und Ergebnisse breit akzeptiert werden."

Ford hat schon eingelenkt

Ob der Beschwichtigungskurs Erfolg hat, darf getrost bezweifelt werden. Der erste Autobauer ist nämlich schon eingeknickt. Ford hatte jüngst angekündigt, eine geplante Investition über 1,6 Milliarden Dollar zugunsten einer Investition von 700 Millionen Dollar in den USA zu stornieren. Der Konzern hatte jedoch betont, die Entscheidung habe nichts mit Trumps Drohungen zu tun. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Auch General Motors hatte Trump schon Strafzölle angedroht.

Grundsätzlich sind politisch motivierte Eingriffe in die freien Märkte nicht unproblematisch. Sie erhöhen meist künstlich die Kosten der betroffenen Unternehmen, oftmals muss dann der Steuerzahler die Zeche zahlen. Ob langfristig mehr Arbeitsplätze entstehen, muss zudem bezweifelt werden.

