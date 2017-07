Studie zu Prognosen aus dem Dax

Transparenz lässt zu wünschen übrig

Stand: 18.07.2017, 12:00 Uhr

Was die Unternehmen aus dem deutschen Leitindex ihren Anlegern versprechen, halten sie in der Regel auch. Die Geschäftsprognosen werden in den meisten Fällen erreicht - wenn denn welche abgegeben werden.

Nicht alle Dax-Unternehmen informieren Analysten und Anleger über die eigene Geschäftsplanung im jeweiligen Kalenderjahr mit harten Zahlen. Solche "quantitativen" Prognosen, in denen etwa der angepeilte Umsatz oder Gewinn mit konkreten Zahlen unterfüttert wird, lieferten für das vergangene Jahr 23 der 30 Dax-Unternehmen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und Kirchhoff Consulting, die heute veröffentlicht wurde.

"Qualitative" Aussagen statt harter Zahlen

Die sieben Unternehmen, die für das vergangene Jahr keine konkreten Planungszahlen nennen wollten waren: Beiersdorf, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, HeidelbergCement, Lufthansa und Merck. In ihren Ausblicken finden sich nur "qualitative" Aussagen auf den erwarteten Geschäftsverlauf, etwa in Formulierungen wie "leichte Umsatzsteigerung". Ihnen bescheinigt die Studie eine "niedrige Transparenz" in der Bewertungsskala.

Um in der Studie mit "mittlerer Transparenz" eingestuft zu werden, braucht es neben harten Zahlen zum erwarteten Geschäftsverlauf auch etwa Angaben zur erwarteten Entwicklung in der jeweiligen Branche oder einen Langzeitausblick über das laufende Geschäftsjahr hinaus. Nur wer noch mehr bietet, also zum Beispiel neben Segmentergebnissen auch noch Angaben zur Dividendenpolitik oder der Finanzstrategie macht, erhält in der Studie das Prädikat "sehr transparent". Diese Einstufung haben in der Studie zwölf Unternehmen erhalten: Allianz, Bayer, BASF, Conti, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Fresenius, Linde, Münchener Rück, Siemens, ThyssenKrupp und Volkswagen.

Nur Eon und ThyssenKrupp haben Prognose verfehlt

Wenn Dax-Konzern eine konkrete, quantitative Prognose abgeben, dann wird sie in den allermeisten Fällen auch erfüllt. Von den 23 abgegeben Prognosen für das Jahr 2016 schafften 14 Unternehmen sogar, die eigene Prognose zu übertreffen, sieben erreichten sie und nur zwei verfehlten sie, in diesem Fall waren das Eon und ThyssenKrupp.

Transparenzsieger in der aktuellen Studie ist übrigens der Bad Homburger Gesundheitskonzern Fresenius. Das Unternehmen gab detaillierte und konkrete Prognosen für mehrere Geschäftsjahre und die verschiedenen Geschäftsbereiche ab und informierte umfassend über Konzernstrategie und Dividendenpolitik.

Viele Interpretationsspielräume

In anderen Fällen muss der Leser der Geschäftsberichte viel interpretieren, so zum Beispiel die folgenden Angaben von HeidelCement: "In Anbetracht der Annahmen zur Umsatz- und Kostenentwicklung rechnen wir für das Jahr 2017 mit einer moderaten Steigerung des Ergebnisses des laufenden Geschäftsbetriebs...“

AB