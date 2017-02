So eine Art Trump-Effekt?

Tiffany-Chef geht, Lady Gaga kommt

Stand: 06.02.2017, 10:37 Uhr

Zeit der Umbrüche bei Tiffany: Der Mann an der Spitze des Edel-Juweliers geht. Ein neues Werbegesicht kommt: Lady Gaga. Beides hängt irgendwie zusammen - und hat auf eine Art auch mit Trump zu tun.

Tiffany hat an Glanz verloren. Die Umsätze schwinden. Das liegt zunächst einmal am starken Dollar. Der macht die kostspieligen Juwelen für Ausländer noch teurer. Vor allem die Chinesen zeigen weniger Interesse an den Juwelen. Ebenso die arabischen Scheichs, die für das Fass Öl statt wie einst über 100 Dollar nur noch rund 50 Dollar bekommen. Auch die russischen Oligarchen geben derzeit nicht so gern ihr Geld in Juwelen eines US-Konzerns aus.

Trump-Effekt

Tiffany-Schmuck - das Edel-Image ist angestaubt. | Quelle: picture-alliance/dpa

Es ist aber auch ein gewisser Trump-Effekt auszumachen. Donald Trump hat das Vorzeigegeschäft auf der Fifth Avenue in Manhattan, das vor allem durch den Film "Frühstück bei Tiffany" mit Audrey Hepburn weltberühmt wurde, quasi lahmgelegt. Es liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Trump-Tower, wo die vielen Demonstranten ihren Unmut über Trumps Sieg kundtun. Die Nobelgeschäfte in der 5th Avenue haben seither kaum noch Kundschaft.

Der Chef geht

Ein Desaster für den Juwelier Tiffany's, der in eben diesem Laden zehn Prozent seines Umsatzes macht. Jede Woche büßt er dort bis zu sechs Millionen Dollar an Umsatz ein. Der neue US-Präsident dürfte auch einen langfristigen Negativ-Effekt für den Juwelier haben: Erwartet werden wegen Trumps angekündigter Konjunkturspritze stärker steigende Zinsen und ein stärker werdender Dollar. Das macht die USA für Touristen und US-Produkte für Ausländer noch weniger attraktiv.

Wegen der schlecht laufenden Geschäfte ist nun der Chef des Edeljuweliers, Frederic Cumenal, von seinem Posten zurückgetreten - mit sofortiger Wirkung. Der Verwaltungsrat sei von den jüngsten finanziellen Ergebnissen enttäuscht. Während der Suche nach einem Nachfolger wird der Vorsitzende des Kontrollgremiums und frühere Chef, Michael J. Kowalski, das Unternehmen leiten.

Etwas angestaubt

Cumenal war gerade einmal zwei Jahre im Amt. In dieser Zeit hat die Tiffany-Aktie knapp zehn Prozent verloren - mit einigen Aufs und Abs dazwischen. Der Kurs schwankte in dieser Zeit um rund 40 Prozent. Das vorige Jahr hat das Papier nahezu plus minus null beendet.

Tiffany macht laut Analysten auch ein anderes, hausgemachtes Problem zu schaffen: Unter jungen Leuten, besonders den Vertretern der zu viel Geld gekommenen Tech-Generation gilt Tiffany zunehmend als angestaubte Marke der alten Luxusindustrie. "Und sowas meidet man dann", erklärt Neil Saunders, Chef des Marketingunternehmens Conlumino's faa.

Vom Glanz alter Tage konnte der Juwelier lange zehren - Audrey Hepburn in "Frühstück bei Tiffany". | Bildquelle: picture alliance / dpa

Die neue Lady kommt

Vielleicht hilft ja Lady Gaga, das angestaubte Image aufzupolieren? Sie ist das neue Gesicht von Tiffany & Co. in der neuen Frühjahr/Sommer-Kampagne. Sie wirbt auch in einem Werbespot, der gestern in der Halbzeitpause des Super Bowls Premiere feierte.

