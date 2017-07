Tesla verliert Spitzenplatz

Auch auf das erste Halbjahr hochgerechnet hat Tesla sein eigenes Auslieferungsziel nur knapp erreicht. Im zweiten Quartal wurden rund 22.000 Fahrzeuge ausgeliefert, wie die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk am Montag im kalifornischen Palo Alto mitteilte. Damit beläuft sich der Absatz im bisherigen Jahresverlauf auf rund 47.100 Stück. Tesla hatte als Ziel ausgegeben, in den ersten sechs Monaten 47.000 bis 50.000 Wagen auf die Straße zu bringen.

Kritischer Goldman-Analyst

Wirklich zu Fall gebracht hat die Tesla-Aktie aber eine am Mittwoch veröffentlichte Studie von Goldman Sachs. Darin bestätigt die Bank ihre bereits im Mai ausgesprochene Verkaufsempfehlung. Die Markteinführung des "Model 3", dessen Produktion just heute offiziell anläuft, bleibt das wichtigste Ereignis für die Aktie des Elektroautobauers im Jahr 2017, schrieb Analyst David Tamberrino in einer Studie. Die Bruttogewinnmargen dürfte sinken. Die durchschnittliche Markterwartung für das zweite Halbjahr erscheine viel zu hoch. Zudem dürfte der Verkauf des Model 3 zu Lasten des Absatzes des Model S gehen. Dass Tesla im ersten Halbjahr die selbstgesetzten Absatzsspanne von 47.000 bis 50.000 gerade so erreicht hat, lasse vermuten, so der Goldman-Experte, dass das Interesse an den teuren Wagen Model S und Model X abflaut.

Auf Sicht von sechs Monaten hat Tamberrino das Kursziel deshalb noch weiter von bisher 190 Dollar auf jetzt 180 Dollar gesenkt. Das bedeutet: Wenn er Recht hat, müsste die Aktie bis Jahresende noch um fast 40 Prozent fallen. Ist das gerechtfertigt?

Auch Analyst Max Warburton von der Investmentfirma Sanford Bernstein glaubt, dass das Model 3 nicht profitabel sein wird und die Investoren dann realisieren werden, dass Tesla seine Wachstumsziele nicht erreichen werde. Zudem habe das Unternehmen mit vielen neuen Rivalen zu kämpfen und keinen klaren technologischen Vorsprung aufbauen können - weder bei Batterien noch bei selbstfahrenden Autos. Er hält es deshalb für unwahrscheinlich, dass Tesla die von Vorstandschef Elon Musk verkündeten Ziele erreichen kann. Danach soll die Produktion in den nächsten Jahren massiv hochgefahren werden: auf 500.000 Autos im nächsten Jahr, für 2020 wird die Millionenmarke angepeilt.

Zu pessimistisch

Im vergangenen Jahr verkaufte der Hersteller gerade einmal 84.000 Fahrzeuge und erzielte damit einen Umsatz von sieben Milliarden Dollar. GM verkaufte hingegen zehn Millionen Wagen, was Gesamteinnahmen von 166 Milliarden Dollar entsprach.

Trotzdem halten die meisten Experten die extrem kritische Haltung von Goldman Sachs für übertrieben. Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Tesla-Aktie jüngst sogar angehoben. Analyst Alexander Haissl glaubt, dass für Tesla noch Luft bis auf 467 Dollar ist. Er hält die Elektroauto-Bemühungen der etablierten Branchengrößen für halbherzig und sieht keine ernsthafte Konkurrenz für Tesla. Zudem bietet Tesla neben strombetriebenen Fahrzeugen auch die zugehörigen Akkus, die Tesla in einer eigenen Gigafabrik baut.

Hochspekulative Aktie

Letztlich erklärt sich die extrem unterschiedliche Bewertung von Tesla dadurch, dass bisher niemand weiß, ob und wie schnelle sich die E-Motoren durchsetzen werden und wer auf mittlere Sicht den längeren Atem bei der Umsetzung dieses Trends beweist.

Fakt ist, dass es sich bei Tesla um ein hochspekulatives Papier handelt. "In ein paar Jahren wird man mehr wissen", meint Walter Vorhauser von Oddo Seydler. "Tesla macht keinen Gewinn, aber das war bei Amazon am Anfang ja auch so."

