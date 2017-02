Produktion in Kalifornien

Tesla: Kommt der Dreier früher?

Stand: 10.02.2017, 09:40 Uhr

Tesla-Aktionäre brauchten in den vergangenen Jahren starke Nerven. In den letzten Monaten ging es allerdings so kräftig aufwärts wie seit langem nicht mehr. Sogar das Allzeithoch rückt wieder näher. Was ist da los?

Wie viele andere Tech-Unternehmen aus dem Nasdaq profitiert auch Tesla vom Trump-Effekt, also der Vorfreude der Aktionäre auf die vom neuen amerikanischen Präsidenten in Aussicht gestellten Konjunkturprogramme und Steuererleichterungen. Die Folge ist ein phänomenaler Anstieg der Aktie um fast 50 Prozent seit November letzten Jahres. Bei zuletzt 269,20 Dollar nähert sich die Tesla-Aktie damit wieder ihres 2014 erklommenen Rekordhochs von 286 Dollar.

Parallel zum Trump-Effekt wird die Aktie auch von den guten Geschäftsaussichten des E-Autoherstellers befeuert. Tesla will möglicherweise noch im Februar mit der Produktion seiner Autos der neuen Model-3-Reihe beginnen. Wie Reuters von mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr, nannte Tesla das Datum 20. Februar gegenüber Zulieferern.

370.000 Kunden vorab

Details über den Umfang der Produktion wurden zunächst nicht bekannt. Es gilt als wahrscheinlich, dass zunächst in einer Pilot-Phase nur wenige Fahrzeuge produziert werden. Für das neue, für einen Massenmarkt konzipierte, Tesla-Modell haben bereits 370.000 Kunden eine Anzahlung geleistet. Tesla-Chef Elon Musk hatte im vergangenen Jahr Juli als Beginn der Produktion genannt. Analysten hatten Zweifel daran geäußert, dass das Unternehmen diese Zeitvorgabe einhalten kann.

Die Tesla-Papiere gewannen am Abend 2,7 Prozent. Nach übereinstimmenden Berichten aus Unternehmenskreisen soll ein Werk in Kalifornien auf die Produktion des Modells 3 vorbereitet werden.

Weniger Absatz im vierten Quartal

Im vergangenen jahr hat der Elektroautobauer seine ambitionierten Absatzziele allerdings nicht erreicht. Insgesamt wurden nach eigenen Angaben rund 76.230 Fahrzeuge ausgeliefert, gut 60 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Allerdings hatte die Firma noch im Oktober bekräftigt, mindestens 80.000 Autos an die Kundschaft bringen zu wollen.

Im Schlussquartal sank der Absatz verglichen mit dem Vorquartal von 24.500 auf etwa 22.200 Fahrzeuge. Die Umstellung auf eine neue Fahrassistenz-Hardware habe die Produktion zwischenzeitlich gebremst, begründete Tesla. Bis 2018 soll die Produktion auf 500.000 und bis 2020 auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr hochgefahren werden. Das Kundeninteresse nach Teslas Elektroautos reißt indes nicht ab. Im letzten Quartal 2016 sei die Nachfrage besonders hoch gewesen, so die Firma. Die Bestellungen für die Luxus-Limousine "Model S" und den SUV "Model X" seien verglichen mit dem Vorjahreswert um 52 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorquartal betrage das Plus 24 Prozent.

lg