Abschreibungen verhageln Nettoergebnis

Telekom wirft Ballast ab

Stand: 02.03.2017, 10:17 Uhr

Der Dax-Konzern hat im vierten Quartal eine heftige Wertberichtigung auf seine britische Tochter vorgenommen. Die sorgt im Quartal für einen drastischen Verlust und trübt auch die gar nicht so schlechte Jahresbilanz. Die Aktie fällt klar.

Auf bis zu rund zwei Prozent auf 16,15 Euro ist der Titel des Dax-Konzerns am Vormittag gefallen. Die T-Aktie ist damit klar schwächster Wert im Index und belastet sogar den Dax insgesamt, bei dem leichte Gewinnmitnahmen nach der gestrigen Rally einsetzen. Anleger reagieren vor allem auf Milliarden-Abschreibungen, die den Gewinn des Konzerns belastet haben.

Um 2,2 Milliarden Euro wurde der Wert der BT Group in den Büchern der Telekom zum Jahreswechsel niedriger angesetzt. Das Unternehmen hatte unter dem Brexit, aber auch unter einem Bilanzskandal in einer italienischen Tochtergesellschaft zu leiden und kürzlich auch eine Gewinnwarnung herausgebracht. Die Abschreibung sorgte im vierten Quartal für einen Nettoverlust von 2,1 Milliarden Euro.

Abschreibungen erwartet

Auch das Ergebnis im Gesamtjahr bekommt durch die Wertminderung auf der Nettoseite einen Knacks: Unter dem Strich verdiente das Dax-Unternehmen 2016 "nur" noch 2,7 Milliarden Euro. Das sind 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Analysten hatten im Schnitt mit einem Ergebnis jenseits der Fünf-Milliarden-Grenze gerechnet. Allerdings waren einige der Experten auch davon ausgegangen, dass die Wertminderung der BT Group-Anteile bevorstand.

Bei den Umsätzen und auch operativ konnte die Telekom die Erwartungen durchaus erfüllen oder sogar übertreffen. Im Gesamtjahr legten die Erlöse um 5,6 auf 73,1 Milliarden Euro zu. Operativ (vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Ebitda) verdiente man mit 21,4 Milliarden Euro 7,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Deutschland-Geschäft kommt langsam in Schwung

Weiterhin bleibt die US-Mobilfunktochter T-Mobile US die Gewinnmaschine für die Deutsche Telekom. Aber auch das Deutschland-Geschäft konnte sich seit längerer Zeit stabilisieren. Im Heimatmarkt lagen die Mobilfunkerträge 2016 nur um 0,3 unter Vorjahr. Die Gesamtumsätze in Deutschland lagen mit 22 Milliarden Euro ebenfalls nur minimal unter dem Vergleichswert des Vorjahres.

Beim Ausblick hat das Unternehmen nun sogar wachsende Erlöse im Deutschland-Geschäft in Aussicht gestellt. Allerdings sind Marktteilnehmer am Morgen nicht ganz zufrieden mit den Aussichten beim operativen Ergebnis: Das soll zwar um vier Prozent auf 22,2 Milliarden Euro steigen, die Experten hatten allerdings mit einem stärkeren Anstieg auf 23,1 Milliarden Euro gerechnet.

Dividende mit Aufschlag

Trotz des niedrigeren Jahresgewinns werden Anleger mit einer höheren Dividende bei Laune gehalten: Sie soll um fünf Cent auf 60 Cent je Aktie steigen. Aktionäre konnten sich in den vergangenen Monaten auch über einen guten Lauf bei der Aktie auf 16,50 Euro freuen. Am Donnerstagmorgen startete der Titel mit leichten Verlusten in den vorbörslichen Handel.

AB