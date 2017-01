Prognose gesenkt

Starbucks an den Grenzen des Wachstums

Stand: 27.01.2017, 09:18 Uhr

Die weltgrößte Kaffeehauskette Starbucks bekommt die Flaute in der US-Gastronomiebranche zu spüren. Jetzt hat das Management sogar die Jahresprognose gesenkt. Die Anleger sind enttäuscht.

Die Starbucks-Aktie brach am Donnerstag im nachbörslichen amerikanischen Handel um 3,8 Prozent ein. Dabei ist Starbucks kein Konzern in der Krise. Im Gegenteil. Im abgelaufenen Vierteljahr, dem ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, stieg der Konzerngewinn um mehr als neun Prozent auf 752 Millionen Dollar, die operative Marge kletterte auf 19,8 Prozent. Der Umsatz legte um 5,6 Prozent zu auf 5,7 Milliarden Dollar. Die Zahl ihrer Filialen erhöhte die Kette um 649 auf 25.734.

Experten hatten allerdings mit 5,8 Milliarden gerechnet. Auch hat sich das Wachstum deutlich verlangsamt. So waren die Erlöse im Vorquartal noch um 16 Prozent gestiegen. Vor allem auf dem amerikanischen Markt kommen die Erlöse nur noch stockend voran. Sie nahmen im abgelaufenen Quartal um drei Prozent zu, während sie in Asien um 18 Prozent stiegen. Gleichzeitig machte das Ergebnis in der region Asien/Pazifik einen Sprung um 29 Prozent während es in amerika nur um drei Prozent wuchs.

Dämpfer beim Umsatzwachstum

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Konzernführung daher nun nur noch einen Umsatzanstieg von acht bis zehn Prozent. Die bisherige Prognose war optimistischer, sie lautete auf eine zweistellige Zuwachsrate. Der Gewinn je Aktie soll zwischen 2,09 Dollar und 2,11 Dollar betragen. Gleichzeitig will die Kette weiter wachsen und im laufenden Geschäftsjahr 2.100 neue Filialen eröffnen.

Starbucks steht im laufenden Jahr auch vor einem Chefwechsel. Am 3. April wird Kevin Johnson die Nachfolge des langjährigen Vorstands Howard Schultz antreten. Starbucks hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass sich Schultz künftig anderen Aufgaben im Konzern widmen werde. Im Dezember war dann Johnson benannt worden - und hatte die Aktie prompt unter Druck gesetzt.

Aktie unter Druck

Investoren missfiel, dass Johnson vor allem in der High-Tech-Branche tätig war, bevor er im vergangenen Jahr zu Starbucks wechselte. "Dass er keine Erfahrung im Einzelhandel hat, könnte mit der Zeit zum Problem werden", sagte der Analyst Howard Penney von Hedgeye Risk Management. Tatsächlich hat sich der Kurs bis Mitte Dezember wieder erholt, ist seitdem aber unter Druck geraten.

lg