Übernahme gescheitert

Stada-Aktie unter Druck

Stand: 27.06.2017, 09:30 Uhr

Papiere des Generika-Herstellers aus dem Dax sind am Dienstag an der Börse stark belastet. Nachdem die Quote für die Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven verfehlt wurde, herrscht nun erst einmal Unsicherheit.

Mit Kursverlusten von rund sieben Prozent startete die Aktie am Morgen in den Xetra-Handel. Damit vollzieht sie den Tiefschlag aus dem Parketthandel am Abend nach. Die Reaktion erfolgte kurz vor Schluss des Geschäfts, nachdem Bain Capital und Cinven eingeräumt hatten, dass zum Ende der verlängerten Annahmefrist am 22. Juni 2017 lediglich 65,52 Prozent der ausgegebenen Stada-Aktien angedient wurden. Damit wurde die Mindestannahmeschwelle, die die Käufer am 7. Juni von ursprünglich 75,0 auf 67,5 Prozent herabgesetzt hatten, nicht erreicht. Die zur Annahme des Übernahmeangebots eingereichten Aktien werden nun an die Aktionäre zurückgebucht.

"Wir respektieren das knappe Votum unserer Aktionäre und verstehen es als Auftrag, unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben", betonte Stada-Vorstandschef Matthias Wiedenfels.

Weiter auf eigene Faust?

Die 5,3 Milliarden Euro teure Übernahme des Generika-Herstellers aus Bad Vilbel vor den Toren von Frankfurt ist damit erst einmal gescheitert. Und das, obwohl Vorstand und Aufsichtsrat von Stada eine Annahme des Angebots ausdrücklich empfohlen haben. Es sei im "besten Sinne" des Unternehmens und spiegele den "finanziellen Wert" von Stada wider, so die Führungsetage des Unternehmens. Aufsichtsratschef Ferdinand Oetker wertete das Scheitern der Übernahmen nun als Votum dafür, dass Stada auf eigene Faust weitermachen soll. "Ich bin fest davon überzeugt, dass es Stada als unabhängigem Anbieter von Generika und Markenprodukten mit einer am Markt klar anerkannten Wachstumsstrategie gelingen wird, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern."

Nun herrscht erst einmal Unsicherheit und Rätselraten über die Zukunft des Generika-Unternehmens. "Die Frage ist, ob nun die vorherigen Interessenten Advent und Permira noch einmal auf den Plan treten", so ein Marktteilnehmer. Bain und Cinven können aus rechtlichen Gründen erst 2018 ein weiteres Angebot für das Unternehmen abgeben.

Beruhigungspille für den Markt

Stada bestätigte am Abend gleich noch die Wachstumsziele für das laufende Geschäftsjahr 2017 - auch ohne die Übernahme. Der Vorstand geht von einem um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigten Konzernumsatz zwischen 2,28 und 2,35 Milliarden Euro aus. Das bereinigte Ebitda wird zwischen 430 und 450 Millionen Euro erwartet, der Konzerngewinn soll zwischen 195 und 205 Millionen Euro erreichen. Für 2019 erwartet Stada einen bereinigten Konzernumsatz zwischen 2,65 und 2,70 Milliarden Euro, ein bereinigtes Ebitda zwischen 570 und 590 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn zwischen 250 und 270 Millionen Euro.

Ärzte und Apotheker tun sich schwer

Der Stada-Kauf war vor allem wegen der Eigentümerstruktur ein zähes Unterfangen. 29 Prozent der Anteile liegen bei Privatanlegern, dabei sind viele Ärzte und Apotheker, die sich aus Traditionsgründen nur ungern von ihren Aktien trennen wollten. Stada wurde einst als Genossenschaft der Apotheker gegründet. (Stada ist die Abkürzung für Standardarzneimittel Deutscher Apotheker). Erst 1970 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Aktien wurden damals nur an Apotheker als vinkulierte Namensaktien ausgegeben.

Was macht die Aktie?

Ob die Aktie durch das Scheitern des Angebots nun wieder auf das alte Kursniveau zurückrutscht, bleibt abzuwarten. Immerhin war der Titel wegen der Übernahme-Fantasien binnen eines Jahres von 40 auf bis zu 67 Euro geklettert. Warburg-Analyst Ulrich Huwald hatte in einer jüngsten Szenario-Studie einen fundamentalen Wert von etwa 60 Euro für gerechtfertigt angesehen. Erste Analysten rudern mit ihren Kurszielen aber bereits zurück: Kepler Cheuvreux senkte es auf 58 Euro.

lg/AB