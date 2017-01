Snapchat – langsam wird es ernst

Snapchat

Frühestens im März wird der erste große Kracher am IPO-Markt in den USA erwartet. Der Börsenwert der Mutter Snap Inc. mit ihrem Messaging-Dienst Snapchat liegt nach derzeitigen Schätzungen bei rund 25 Milliarden Dollar. Das Unternehmen agiert in Konkurrenz zu Facebook oder auch Instagram.