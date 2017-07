Aktienrückkauf von einer halben Milliarde Euro

SAP setzt was drauf

Stand: 20.07.2017, 08:26 Uhr

Das SAP-Flaggschiff s4/Hana läuft so gut, dass sich Europas größter Softwarekonzern in diesem Jahr einen höheren Umsatz zutraut als bisher gedacht. Und noch eine gute Nachricht von SAP: Der Softwareriese hat genug Geld in der Kasse, um einen größeren Aktienrückkauf zu starten.

Das ist eine ordentliche Summe: SAP will den Aktionären in diesem Jahr bis zu 500 Millionen Euro über den schon angekündigten Aktienrückkauf zukommen lassen. Diese Summe sei dank eines Anstiegs der liquiden Mittel im ersten Halbjahr um ein Fünftel möglich. Das Programm werde bald beginnen und in mehreren Tranchen abgewickelt, sagte Finanzvorstand Luka Mucic am Donnerstag.

SAP präsentierte anlässlich seiner neuen Quartalszahlen auch neue Umsatzziele: Nach einem starken Umsatzplus im zweiten Quartal hebt der Dax-Konzern seine Prognose für 2017 um 100 Millionen Euro auf 23,3 bis 23,7 Milliarden Euro an. Die operative Ergebnisprognose von 6,8 bis 7,0 Milliarden Euro bleibt allerdings unverändert.

Das Flaggschiff treibt

Bill McDermott: "Die Cloud-Story ist vollkommen intakt". | Bildquelle: picture alliance / AP Photo

Die hohe Nachfrage nach dem Flaggschiffprodukt S4/Hana stimmt SAP so optimistisch. Das Softwarepaket baue seine marktführende Position rasch aus und erobere neue Branchen, erklärte SAP-Chef Bill McDermott. "Das ist ein Blockbuster", sagte er.

Im zweiten Quartal verdiente SAP operativ nicht ganz so viel wie von Analysten erwartet. Von April bis Juni kletterte das um Sondereinflüsse und Währungseffekte bereinigte Betriebsergebnis um drei Prozent auf 1,57 Milliarden Euro. Analysten hatten nach Umfragen von Reuters und Vara Research mit 1,59 Milliarden Euro gerechnet.

Der Umsatz hingegen legte leicht stärker zu als prognostiziert, um neun Prozent auf 5,78 Milliarden Euro. Allerdings wächst das Geschäft mit Cloud-Software nicht mehr ganz so rasant. Der Umsatz stieg hier um 27 Prozent auf 932 Millionen Euro. Analysten hatten 30 Millionen Euro mehr erwartet. Das sei aber nur eine Frage des Zeitpunkts, wann neue Abschlüsse gebucht würden, versicherte McDermott. "Die Cloud-Story ist vollkommen intakt."

Die Krux mit dem steigenden Aktienkurs

Unter dem Strich sank der Gewinn um 18 Prozent auf 666 Millionen Euro. Das hängt kurioserweise mit dem Erfolg an der Börse zusammen. Der stark gestiegene SAP-Aktienkurs macht aktienbasierte Vergütungen von Managern und Beschäftigten teurer für den Konzern. Außerdem beschäftigt SAP deutlich mehr Mitarbeiter. Der Walldorfer Konzern stellte im ersten Halbjahr rund 3.000 Frauen und Männer ein, die Mitarbeiterzahl stieg auf 87.000.

Dazu kommen Kosten für die Restrukturierung des Konzerns. Das Cloud-Geschäft gewinnt immer mehr an Bedeutung, der Umstieg kostet SAP aber auch noch immer viel Geld. Der Konzern investiert weiter viel in Rechenzentren, um Kunden passgerechte Cloudsoftware anbieten zu können.

Die SAP-Aktie ist in diesem Jahr bereits kräftig gestiegen, um gut zehn Prozent von knapp 83 Euro auf 96,38 Euro in der Spitze - ein neuer Rekord. Von diesem Höchstkurs, den die Aktie m Juni erreichte, hat sie sich aber wieder entfernt. Sie notiert heute im frühen Handel gut ein Prozent tiefer bei 90 Euro.

bs