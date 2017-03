Neues Galaxy-Smartphone vorgestellt

Samsung will mit dem S8 angreifen

Stand: 29.03.2017, 18:44 Uhr

Mit dem neuen Topmodell Galaxy S8 will Samsung nach dem Desaster mit dem S7 wieder Boden gut machen. In der Oberklasse wollen die Koreaner vor allem den Erzrivalen Apple angreifen.

Samsung will mit seinem neuen Top-Smartphone Galaxy S8 das Debakel um die überhitzenden Akkus des Vorgängers Note 7 hinter sich lassen. Der koreanische Technologiekonzern stellte am Mittwoch in New York sein Flaggschiff der Öffentlichkeit vor.Das S8, das in der Oberklasse spielt, soll am 21. April auf den Markt kommen. Samsung hofft, mit dem neuen Gerät wieder zum Marktführer aufzusteigen und damit am US-Rivalen Apple vorbeizuziehen.

Nach dem S7-Desaster

Die Rücknahme der Note-7-Geräte und die Einstellung ihrer Produktion im Herbst 2016 brockten Samsung eines Vertrauensverlust bei Kunden ein und kosteten das Unternehmen etwa 5,3 Milliarden Dollar des Betriebsgewinns. Nun soll das Note 7 mit neuen Batterien ausgestattet werden, die strengere Sicherheitstests bestanden hätten.

Das Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus besitzen trotz nahezu gleichbleibender Gehäusegröße im Vergleich zum Vorgängermodell ein größeres Display. Zudem führt Samsung den von einer künstlichen Intelligenz angetriebenen digitalen Sprachassistenten mit dem Namen Bixby ein. Das System ist Konkurrenz für Apples Software Siri.

Zusätzlich zum neuen Smartphone gibt es die von Grund auf erneuerte Rundum-Kamera "Gear 360", und eine neue Version von Samsungs VR-Brille mit einem zusätzliche Controller. Mit der Docking-Station DeX kann das Telefon als PC-Ersatz an einem Monitor genutzt werden. Samsungs Mobilfunk-Chef DJ Koh sprach von einer ganzen Galaxie aus Geräten für das vernetzte Leben. Samsung will auch mit der Verknüpfung mit Hausgeräten punkten.

Einige Analysten warnten jedoch vor zu viel Euphorie bei den Verkaufszahlen. Verbraucher könnten angesichts der Probleme mit dem Note 7 skeptisch sein und sich mit der Anschaffung eines neuen Samsung-Geräts deshalb zunächst zurückhalten.

Die Börse jedenfalls gewährte schon mal Vorschusslorbeeren. Die Samsung-Aktie war heute gefragt und legte fast zwei Prozent zu.

rtr/dpa/rm