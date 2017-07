Gewinn explodiert

Samsung im Super-Zyklus

Stand: 07.07.2017, 08:20 Uhr

Samsung ist auf dem besten Weg, Intel als größten Chiphersteller der Welt zu überholen. Für den hierzulande für seine Fernseher und Mobiltelefone bekannten Konzern erweist sich das Chipgeschäft gerade als Goldgrube.

Denn die Speicherchip-Branche befindet sich einer Studie der Investmentbank Nomura zufolge derzeit in einem Super-Zyklus. Demnach kommen ihr dabei einerseits die Konsolidierung zugute, andererseits steigt die Nachfrage aus neuen Bereichen wie Künstlicher Intelligenz und dem Geschäft mit der Speicherung von Daten im Internet.

Und weil die steigende Nachfrage auch die Preise antreibt, können sich Hersteller wie Samsung über explodierende Profite freuen. Der Konzern vermeldete in der Nacht einen voraussichtlichen Anstieg des operativen Ergebnisses im zweiten Quartal um 72 Prozent auf umgerechnet 10,6 Milliarden Euro - deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Der Umsatz legte um 18 Prozent auf umgerechnet 45 Milliarden Euro zu. Detaillierte Zahlen will das Unternehmen Ende Juli bekanntgeben. Im laufenden dritten Quartal dürfte das Ergebnis nach Schätzungen sogar noch höher ausfallen.

Bald größer als Intel

Erst am Dienstag hatte Samsung seine Pläne für den Ausbau des Geschäfts mit Speicherchips verkündet. In die Erweiterung zweier Halbleiterwerke in Pyeongtaek und Hwaseong will das Unternehmen bis 2021 insgesamt 15 Milliarden Euro investieren.

Umgerechnet knapp zwölf Milliarden Euro hatte der Chiphersteller bereits in seine Fabrik in Pyeongtaek gesteckt. Insgesamt summieren sich die Investitionen in das Werk, das Samsung zufolge das weltweit größte seiner Art ist, auf umgerechnet rund 23 Milliarden Euro. Nach dem ersten Spatenstich im Mai 2015 ist Samsung nun in die Massenproduktion gegangen, die ersten Chips wurden bereits an die Kunden ausgeliefert.

Seit Januar 1993 ist Intel nach Umsatz gemessen der größte Chiphersteller der Welt. Im zweiten Quartal 2017 könnten die Amerikaner diesen Titel zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder verlieren, so eine aktuelle Prognose von IC Insights.

Note 8 im August erwartet

Nach dem Debakel mit brennenden Akkus bei Samsungs Vorzeige-Smartphone Galaxy Note 7 im vergangenen Herbst wird zudem die Einführung des Nachfolgemodells Note 8 erwartet. Es soll im August in New York vorgestellt werden. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber nicht. Zuletzt brachte Samsung das Note 7 in einer überarbeiteten Version in Südkorea wieder in den Handel. Die Auflage des Note FE (Fan Edition) ist auf 400. 000 Stück limitiert.

Analysten erwarten zudem, dass das Jahresergebnis zudem von einer hohen Nachfrage nach Samsungs aktuellem Flaggschiff-Smartphone Galaxy S8 profitieren wird. In Südkorea verkaufte sich das Gerät zuletzt sogar doppelt so gut wie das Galaxy S7. Der Counterpoint-Analyst Tom Kang geht laut Reuters allerdings davon aus, dass nach Ablauf eines Jahres die Verkaufszahlen des Galaxy S8 die des Vorgängers nicht deutlich übertreffen werden. Er rechne im ersten Jahr mit 49 Millionen verkauften Galaxy S8, was den Zahlen des Galaxy S7 entspreche.

