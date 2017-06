Rotstift regiert bei Allianz

Allianz

Der europäische Platzhirsch gemessen am Börsenwert ist die Allianz mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 75,5 Milliarden Euro. Operativ sind die Münchener in den Sparten "Schaden und Unfallversicherung", "Leben- und Krankenversicherung", "Asset Management" sowie "Corporate und Sonstiges" aufgestellt. Selbst bei weltweiter Betrachtung ist die Allianz noch eine große Nummer. Sie spielt mit Größen wie China Life Insurance, UnitedHealth und Ping An Insurance in einer Liga. Aktuell haben die Münchener ein Luxusproblem - sie haben nämlich zu viel Geld auf der Bilanz. Rund 2,5 Milliarden Euro schwer ist die Kriegskasse, die bei fehlenden Zukaufsmöglichkeiten am Markt an die Aktionäre zurückgegeben werden soll. Die Allianz ist einer der attraktivsten Dividendenzahler im Dax, zuletzt wurde die Ausschüttung von 6,85 auf 7,30 Euro (für 2015) erhöht. Operativ sieht man sich auf Kurs, zwischen zehn und elf Milliarden Euro zu verdienen. Mehr zum Thema: Allianz schwimmt in Geld