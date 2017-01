Cantor Fitzgerald hat an der Wall Street ein Image als angriffslustiger Underdog. Beim Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 wurden 658 Mitarbeiter getötet – mehr als zwei Drittel der New Yorker Mannschaft. Der heutige Chef Howard Lutnick baute die Firma vor mehr als einem Jahrzehnt wieder auf. Heute unterhält Cantor Fitzgerald Trading Desks in allen großen Finanzzentren auf der ganzen Welt. Das Kern-Team an der Wall Street umfasst 1.600 Mitarbeiter. Insgesamt arbeiten weltweit rund 10.000 Menschen für den Finanzdienstleister.