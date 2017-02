Kaufangebot präzisiert

Pfeiffer Vacuum: Busch macht Ernst

Stand: 13.02.2017, 09:29 Uhr

Der Vakuumpumpenhersteller Busch hat sein Übernahmenangebot für den Wettbewerber Pfeiffer präzisiert. Ganz soviel wie die Aktie derzeit wert ist, will Busch aber nicht zahlen.

Busch teilte am Morgen mit, den Pfeiffer-Aktionären 96,20 Euro je Aktie zahlen zu wollen, deutlich weniger als sich einige Anleger wohl erhofft hatten, schloss die Pfeiffer-Aktie am Freitag doch bei knapp 104 Euro. Die Pfeiffer-Aktionäre haben nun bis zum 13. März Zeit, ihre Papiere der Busch-Gruppe anzudienen.

Das Angebot bedeute einen Aufschlag von zwölf Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs, so Busch. Damit werde Pfeiffer mit 949 Millionen Euro bewertet. Busch hatte im Januar angekündigt, seinen Anteil an Pfeiffer ausbauen zu wollen. Vordringliches Ziel sei aber nicht die Komplettübernahme, hatte Busch-Gesellschafter Sami Busch der Nachrichtenagentur Reuters erklärt.

Beide Firmen sollen slebständig bleiben

"Wir wollen, dass beide Unternehmen selbstständig am Markt agieren und Pfeiffer börsennotiert bleibt." Daher ist die Offerte auch nicht an eine Mindestannahmeschwelle gebunden. Ob das Pfeiffer-Management die Annahme des Angebots empfehlen wird, ist noch offen.

Die Busch-Gruppe ist mit rund 27 Prozent der Anteile bereits größter Aktionär bei Pfeiffer Vacuum, das seinen Sitz im mittelhessischen Aßlar hat. Die schon 1890 gegründete Pfeiffer Vacuum ein Hersteller, Entwickler und Vermarkter von Vakuumpumpen. Konkurrent Busch wurde 1963 von Karl Busch und seiner Frau Ayhan gegründet und hat seinen Sitz in Maulburg im Schwarzwald.

Bessere Aussichten

Pfeiffer Vacuum-Chef Manfred Bender. | Bildquelle: Unternehmen

Busch setzt mit der Aufstockung des Anteils auf weiteres Wachstum in der Vakuumindustrie und will sich langfristig entsprechend positionieren. Zuletzt hatte sich Busch bereits weitere Anteile an Pfeiffer gesichert, über die bisherige Beteiligung hinaus bis knapp an die Schwelle von 30 Prozent. Nach dem Gesetz muss bei einem Überschreiten dieser Anteilsgrenze ein verbindliches Angebot für die restlichen Aktien abgegeben werden.

Dass Pfeiffer Vacuum Ziel eines Übernahmeangebots werden könnte, ist an der Börse schon seit längerem Gegenstand von Spekulationen. Ende 2015 war die Aktie deshalb bereits auf ein Rekordhoch von knapp 115 Euro geklettert - bevor sie bis Anfang 2016 auf nur noch knapp 80 Euro abstürzte, bis erneute Gerüchte über einen größeren Einstieg von Busch die Pfeiffer-Aktie erneut befeuerten.

lg