Gute Aussichten

Nintendo Switch Produktion soll verdoppelt werden

Stand: 17.03.2017, 11:56 Uhr

Die Anfang März erschienene Konsole Nintendo Switch scheint sich gut zu verkaufen. So gut, dass jetzt die Produktion verdoppelt werden soll.

Acht Millionen Einheiten hatte Nintendo für das kommende Geschäftsjahr eingeplant. Die herben Verluste der letzten Konsolengeneration, der Wii U, haben die Japaner gelehrt, sich vorsichtiger in den Markt zu tasten. Der Verkaufsstart der Switch verlief aber offenbar so gut, dass man die Produktion nun doch auf 16 Millionen Geräte erhöhen möchte, wie das "Wall Street Journal" berichtet.

Kurs springt in Mario-Manier

An der Börse freuen sich die Anleger über diese Meldung. Der Kurs in Frankfurt springt um fast zwei Prozent nach oben zwischenzeitlich auf 211 Euro. Damit erholt sich der Kurs wieder nach dem Einsturz im Dezember, als die Anleger dem "Super Mario Run"-Hype nicht folgen wollten und der Kurs in kürzester Zeit von über 240 auf unter 200 Euro fiel. Der Börsenwert von Nintendo verringerte sich damals schlagartig um fast zwei Milliarden Euro.

Smartphones machen Konsolen zu schaffen

Der Spiele- und Konsolenhersteller leidet in den letzten Jahren stark unter der Konkurrenz für Smartphones und Tablets. Ende letzten Jahres veröffentlichten die Japaner daher das Smartphone Spiel "Super Mario Run", um diesen Markt für sich zu gewinnen. Trotzdem bleibt das Kerngeschäft die Konsolen und deren Spiele.

Mit der Switch will Nintendo wieder an frühere Erfolge anknüpfen. Die Konsole lässt sich sowohl am Fernseher als auch unterwegs nutzen. Nintendo steht damit also nicht in direkter Konkurrenz zu den Wettbewerbern Microsoft und Sony mit deren Xbox beziehungsweise Playstation.

