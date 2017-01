Absatzziel verfehlt

Neuer Rückschlag für Tesla

Stand: 04.01.2017, 09:10 Uhr

Der Elektroauto-Pionier hat im vergangenen Jahr sein ehrgeiziges Absatzziel verfehlt. Im vierten Quartal wurden sogar weniger Fahrzeuge als im Vorquartal ausgeliefert. Die Tesla-Aktie bekommt Gegenwind.

Nachbörslich rutschte der Kurs des Elektroauto-Herstellers um knapp zwei Prozent ab. Damit notiert die Tesla-Aktie in etwa da, wo sie vor einem Jahr stand: bei 204 Euro. Vom Höchstkurs von 261 Euro im Sommer 2015 ist sie weit entfernt.

Wieder einmal hat Tesla seine ambitionierten Ziele verfehlt. 2016 lieferte das US-Unternehmen "nur" 76.230 Elektroautos aus. Angepeilt worden waren 80.000 bis 90.000 Fahrzeuge. 2015 hatte das Unternehmen 50.580 Wagen auf die Straße gebracht.

Enttäuschendes viertes Quartal

Noch im Oktober hatte Tesla sein Jahres-Absatzziel bekräftigt. Doch das vierte Quartal verlief schlechter als geplant. Von Oktober bis Ende Dezember rollten nur 22.200 Autos aus den Werken. Das sind über neun Prozent weniger als im dritten Quartal.

Schuld sei die Umstellung auf eine neue Autopiloten-Hardware. Dies habe zu Verzögerungen bei den Auslieferungen geführt.

Tesla will alle neuen Modelle mit Geräten für die fahrerlose Steuerung ausrüsten. Zuletzt war das Unternehmen von Elon Musk aber massiv in die Kritik geraten, nachdem in den USA und China zwei tödliche Unfälle mit dem Tesla-Autopiloten passierten.

Nachfrage bleibt hoch

Trotz Autopilot-Problemen und trotz verfehlten Absatzziels ist das Interesse an Tesla-Modellen weiterhin groß. Besonders im vierten Quartal sei die Nachfrage sehr stark gewesen, betonte Tesla. Die Bestellungen für die Luxus-Limousine Model S und den SUV Model X seien um über 50 Prozent gestiegen.

Ob Tesla sein Ziel schafft, im abgelaufenen Jahr schwarze Zahlen zu erreichen, ist ungewiss. In den letzten Jahren hatte der Elektroauto-Pionier hohe Verluste angehäuft. Daimler-Chef Dieter Zetsche zweifelt, dass Tesla sein verlustreiches Geschäftsmodell mit immer neuen Finanzierungsrunden lange durchhält. "Das kann auch abrupt enden", meinte er unlängst. Daimler, BMW und VW machen mit neuen Elektroauto-Modellen zunehmend Jagd auf Tesla.

nb