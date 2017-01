Alle Erwartungen übertroffen

Netflix bleibt Anlegers Liebling

Stand: 19.01.2017, 08:24 Uhr

Netflix erweist sich erneut als der Börsen-Star der Nasdaq. Dabei hat die Aktie des Videodienstes seit Oktober bereits 30 Prozent zugelegt. Warum es erneut aufwärts geht, lesen Sie hier.

Netflix hat im vierten Quartal des letzten Jahres erneut alle Erwartungen an Kundenwachstum übertroffen. Mehr als sieben Milionen Kunden konnte der Online-Streamingdienst zwischen Oktober und Dezember hinzugewinnen: 1,93 Millionen Kunden auf dem US-Heimatmarkt und 5,12 Millionen im Rest der Welt. Die eigene Prognose des Videodienstes hatte bei jeweils 1,45 und 3,75 Millionen gelegen.

Damit ist Netflix noch schneller gewachsen als im dritten Quartal. Damals kamen weltweit 3,2 Millionen Abonnenten hinzu. Das waren etwa 1,2 Millionen mehr als von Analysten vorhergesagt. Insgesamt hat Netflix das Jahr mit 93,8 Millionen Mitgliedern abgeschlossen, wie die kalifornische Firma nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen verweist auf den Erfolg von Serien aus eigener Produktion wie "The Crown" oder "Luke Cage" sowie die Neuauflage der "Gilmore Girls" als treibende Kraft.

Aktie erklimmt neues Rekordhoch

An der Nasdaq schoss die Aktie daraufhin nachbörslich um mehr als acht Prozent in die Höhe. Dabei sind die Papiere seit dem überraschend guten dritten Quartal bereits um fast ein Drittel auf ein Rekordhoch von 133 Dollar gestiegen. Parallel zum kräftigen Kundenwachstum können sich auch die Bilanzzahlen sehen lassen. So ist der Umsatz im Jahresvergleich um 35,9 Prozent auf 2,48 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn kletterte von 43 auf 67 Millionen Dollar. Damit haben sich die Sorgen einiger Experten um die Zukunftsaussichten von Netflix angesichts der hohen Ausgaben und der zunehmenden Konkurrenz nicht bestätigt.

Tatsächlich steckt Netflix Hunderte Millionen Dollar in Eigenproduktionen und sieht sich einer wachsenden Konkurrenz, etwa der von Amazon, gegenüber. Zudem investiert das Unternehmen massiv in die internationale Expansion. Mittlerweile ist Netflix in mehr als 130 Ländern vertreten. In Deutschland wetteifert Netflix auch mit der ProSiebenSat.1-Tochter Maxdome.

Weiteres Wachstum erwartet

Was den Anlegern genauso viel Freude macht, sind die Aussichten auf die Entwicklung im laufenden Quartal. Danach strebt Netflix einen Anstieg des operativen Ergebnisses von 154 Millionen auf 239 Millionen Dollar an. Gleichzeitig dürfte der Überschuss von 67 im vierten Quartal auf 165 Millionen Dollar. Die Zahl der weltweiten Abonnenten soll weiter wachsen und mit 99 Millionen ein neues Rekordniveau erreichen.

lg