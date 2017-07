Déjà-vu vom Neuen Markt

Naga löst Hysterie aus

Stand: 12.07.2017, 15:26 Uhr

Innerhalb von zwei Tagen hat sich der Kurs der Naga-Group-Aktie mehr als verfünffacht - eine Ende des Anstiegs ist nicht in Sicht. Ein Schelm, wer da an den Neuen Markt denkt.

Es ist das "Vorzeige-IPO" im neuen Börsensegment Scale. Doch die Kursentwicklung der Aktie wirft einige Fragen auf. Nach einem Ausgabepreis von 2,60 Euro liegt der Kurs mittlerweile bei fast 14 Euro. Ist das gerechtfertigt? Schließlich hat das Unternehmen im letzten Jahr nur zwei Millionen Euro Umsatz gemacht. Die Marktkapitalisierung liegt jetzt bei über 280 Millionen Euro. Das Kurs/Umsatz-Verhältnis liegt also weit über 100. Außerdem gibt es Naga erst seit knapp zwei Jahren. Gewinn konnte das Unternehmen bisher noch nicht einfahren. 2016 musste es einen Verlust von fast vier Millionen Euro verbuchen. Wie kommt so eine Kursentwicklung trotzdem zu Stande?

Dickes Geschäft mit "Ingame Items"

Bioware Mass Effect 3. | Bildquelle: Unternehmen

Die Anleger glauben offenbar an die Idee des Unternehmens. The Naga Group hat eine Trading-App entwickelt, bei der Anleger Trades nachweislich erfolgreicher Trader kopieren oder Follower für eigene Trades gewinnen können. Mit der App will Naga das "weltweit größte Soziale Netzwerk für den Börsenhandel" schaffen. Weitaus Erfolg versprechender scheint laut Anlegerforen aber die neue Onlineplattform für virtuelle Gegenstände aus Computerspielen zu sein. In einem Joint Venture mit der Deutschen Börse möchte Naga für mehr Transparenz auf diesem Markt sorgen - vor allem möchte sie aber ein großes Stück vom Kuchen abhaben. Der "Ingame Items"-Markt wird auf mehr als 46 Milliarden Dollar geschätzt.

Zweiter Neuer Markt?

Die Anleger scheinen auf die Zukunftsaussichten der Branche zu vertrauen. Die Aktie wird gekauft wie verrückt. Außerdem steht ein großer Ankeraktionär hinter dem Unternehmen. Die chinesische Fosun-Gruppe hat 12,5 Millionen Euro in Naga investiert und hält etwa ein Viertel der Aktien. Aber steckt hinter der Kursentwicklung mehr als der Fintech-Hype? Auch die niedrige Stückzahl der verfügbaren Aktien kann Grund dafür sein, dass der Kurs so in die Höhe schießt. Die Nachfrage nach Naga-Aktien scheint deutlich höher als die eine Million Aktien zu sein, die das Unternehmen ausgegeben hat.

Eine weitere Frage drängt sich auf: Wie gut hat die Deutsche Börse diesen IPO durchdacht? Einen zweiten Neuen Markt wollte der Börsenbetreiber auf jeden Fall verhindern und hat Mindestkriterien eingeführt: Scale richtet sich an Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich bereits bewährt haben. Kann man das von Naga, einem nicht mal zwei Jahre alten Unternehmen, erwarten?

al