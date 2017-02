Gewinn fällt, Dividende steigt

Münchener Rück bleibt Dividenden-Anlegers Liebling

Stand: 07.02.2017, 09:31 Uhr

Die Münchener Rück macht ihrem Ruf als Dividendenperle einmal mehr alle Ehre. Trotz eines Gewinnrückgangs zahlt der weltgrößte Rückversicherer mehr Dividende.

Um genau sein: 8,60 Euro je Anteilsschein, das ist ein Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit zahlt die Münchener Rück zugleich deutlich mehr als erwartet: Analysten hatten im Schnitt mit einer Ausschüttung von 8,49 Euro je Aktie gerechnet.

Hohe Dividendenrendite

Auf Basis eines Aktienkurses von 175,80 Euro (Xetra-Schlusskurs Montagabend) beläuft sich die Dividendenrendite der Münchener Rück damit aktuell auf 4,9 Prozent.

»Munich Re bleibt seiner aktionärsfreundlichen und nachhaltigen Dividendenpolitik treu. Wir sind überzeugt, dass wir das jetzt erreichte Dividendenniveau auch in Zukunft halten und in der Tendenz weiter ausbauen können.« Jörg Schneider, Finanzvorstand Münchener Rück

Ein optimistischer Finanzvorstand: Jörg Schneider von der Münchener Rück. | Bildquelle: Munich Re

Deutlicher Gewinnrückgang

Die großzügige Ausschüttungspolitik ist mit Blick auf den Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr keineswegs selbstverständlich. Schließlich hat der Dax-Konzern 2016 unterm Strich mit 2,6 Milliarden Euro rund 16 Prozent weniger verdient als noch im Vorjahr. Das war noch weniger als von Analysten erwartet.

Hintergrund sind ein anhaltender Preiskampf und die teure Sanierung der Düsseldorfer Erstversicherungstochter Ergo.

Sinkende Profitabilität

Auch in der Schaden- und Unfallversicherung musste die Munich Re Rückschläge einstecken. So kletterte die Gesamtbelastung aus Großschäden von 1,0 auf 1,5 Milliarden Euro. Davon fielen infolge des Hurrikans "Matthew" und des Erdbebens in Neuseeland allein 0,6 Milliarden Euro im vierten Quartal an.

Die in der Versicherungsbranche viel beachtete Schaden-Kosten-Quote lag über das gesamte Jahr bei 95,7 (2015: 89,7) Prozent der verdienten Nettobeiträge, im vierten Quartal betrug sie 101,9 (2015: 78,6) Prozent.

Warum ist die Schaden-Kosten-Quote so wichtig? Die Schaden-Kosten-Quote (combined ratio) ist in der Versicherungsbranche eine wichtige Kennziffer, die misst, wie profitabel das Unternehmen arbeitet. Sie gibt das Verhältnis zwischen Prämieneinnahmen und Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Abschlusskosten wieder. Je niedriger die Schaden-Kosten-Quote, desto profitabler arbeitet das Unternehmen. Eine Schaden-Kosten-Quote von mehr als 100 Prozent sagt aus, dass im eigentlichen Versicherungsgeschäft ein Verlust gemacht wurde.

Kursverluste im frühen Handel

Trotz der großzügigen Dividendenpolitik werfen einige Anleger die Münchener-Rück-Aktie nach der Zahlenvorlage aus ihren Depots: Die Aktie fällt im frühen Xetra-Handel um bis zu 2,4 Prozent auf 171,65 Euro zurück und ist damit zunächst der größte Dax-Verlierer.

Auf Jahressicht hinkt sie mit einem Plus von 2,1 Prozent dem Gesamtmarkt hinterher. Zum Vergleich: Der Dax legte im gleichen Zeitraum 28,2 Prozent zu.

ag