Die Uhr tickt - Paschi-Aktie schlägt Kapriolen

Monte dei Paschi schafft es nicht allein

Stand: 22.12.2016, 15:10 Uhr

Ein turbulenter Tag für die italienische Krisenbank Monte dei Paschi: Die Kapitalerhöhung ist gescheitert. Der Staatsfonds von Katar lehnte dankend ab, eine Milliarde Euro in das marode Institut zu stecken. Jetzt muss der Staat ran. Die Aktie fährt Achterbahn.

Es geht um insgesamt fünf Milliarden Euro: So viel braucht das mehr als 500 Jahre alte italienische Geldhaus, um zu überleben. Zu erdrückend ist das Gewicht der faulen Kredite, die Monte dei Paschi die Luft nehmen. Insgesamt geht es um fast 46 Milliarden Euro oder gut 40 Prozent der ausgereichten Kredite, deren Rückzahlung gefährdet ist.

Luft bekommt Monte dei Paschi nur, wenn der Bankenrettungsfonds Atlante ein 28 Milliarden schweres Paket an faulen Krediten übernimmt.

Katar will nicht

Doch das ist nicht so einfach. Um die dabei entstehenden Verluste auszugleichen, müssen eben fünf Milliarden Euro neues Kapital her. Zwei Milliarden Euro waren durch einen Tausch von Anleihen in Monte-dei-Paschi-Aktien hereingekommen. Die restlichen drei Milliarden sollten Investoren über eine Kapitalerhöhung hereinbringen, indem sie neue Aktien des Institut kaufen.

Als einer der Hauptgeldgeber galt dabei der Staatsfonds von Katar, der allein eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen wollte. Doch Katar sagte ab, die Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung lief heute Mittag ab. Andere Investoren haben Insidern zufolge ihre Investition aber davon abhängig gemacht, dass es einen Ankerinvestor wie Katar gibt.

Die italienische Regierung muss ran

ARD-Börse: Sorgen um italienische Banken

Das heißt: Jetzt muss wohl die italienische Regierung in die Bresche springen. Die sich dazu auch schon bereiterklärt. Doch die Rettung durch den Staat geht nicht von heut auf morgen: Nach einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" könnte sie sich bis zu drei Monate lang hinziehen. Die Zeit für Monte dei Paschi wird knapp, noch gestern hatte die Traditionsbank gewarnt, dass ihre flüssigen Mittel nur noch vier Monate ausreichen. Deshalb würde die Übergangsregierung von Ministerpräsident Paolo Gentiloni der drittgrößten Bank des Landes auch erst einmal mit einer Staatsgarantie eine Atempause verschaffen.

Die italienische Zeitung "La Stampa" schrieb, das Kabinett könnte schon am Donnerstagabend tagen, um die Bank zu retten. Der Rettungsplan könnte noch am Donnerstag oder am Freitag per Notfalldekret in Kraft gesetzt werden. Das Parlament in Rom hatte der Regierung am Mittwoch 20 Milliarden Euro bewilligt, mit denen ein Sicherheitsnetz über dem Bankensektor aufgespannt werden soll.

Für die Garantien braucht Italien aber die Zustimmung der EZB und der Europäischen Union. Denn Staatshilfen für Banken sind daran geknüpft, dass auch private Investoren und Anleger dafür bluten müssen. Das ist für Italien ein sensibles Thema, hat Monte dei Paschi eigene Anleihen doch allein an rund 40.000 Privatkunden verkauft.

Paschi-Aktien bluten

Der drohende Eingriff des Staates in Siena wirbelt denn auch die Finanzmärkte durcheinander. Am Donnerstag stiegen die Renditen italienischer Staatsanleihen leicht. Aktien von Monte dei Paschi fuhren Achterbahn, sie fielen zunächst um zehn Prozent auf ein Rekordtief von 14,71 Euro, drehten dann vorübergehend ins Plus, bevor sie am frühen Nachmittag wieder rund drei Prozent ins Minus tauchten. Mehrmals wurde der Handel heute wegen automatischer Volatilitäts-Aussetzungen gestoppt.

Schon seit Monaten ziehen sich mehr und mehr Anleger von der Paschi-Aktie zurück. Im gesamten Jahr ist das Papier damit 87 Prozent abgestürzt - die Bank ist damit an der Börse keine halbe Milliarde Euro mehr wert.

