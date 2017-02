Milliardenverlust, Chefwechsel

Møller-Maersk: Dramatischer Umbau voraus

08.02.2017

Für die Anleger der weltgrößten Reederei Møller-Maersk kommt es knüppeldick: Die Krise der Containerschifffahrt hat im vergangenen Jahr ein riesiges Loch in die Bilanz gerissen. Jetzt soll es ein neuer - in Deutschland gut bekannter - Chef richten.

Tatsächlich ist die dänische Reederei im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich machte das Unternehmen 1,94 Milliarden US-Dollar Verlust. Der Umsatz sank von knapp 40,4 auf rund 35,5 Milliarden Dollar.

Grund sind sowohl die seit Jahren sinkenden Frachtraten im Containertransport als auch die gesunkenen Ölpreise, das zweite Standbein des Konzerns. Als Ausweg aus der Krise will sich Møller-Maersk aufspalten und seine Chefetage verkleinern. Das Transportgeschäft und die Energiesparte sollen künftig als eigenständige Unternehmen arbeiten.

Rasmussen tritt ab

"Die Geschäftsbereiche, in denen wir tätig sind, sind sehr unterschiedlich und unterliegen sehr unterschiedlichen Markt- und Wettbewerbsbedingungen", sagte Vorstandschef Michael Pram Rasmussen. Er selbst will die Aufspaltung aber nicht mehr begleiten. Nach der Hauptversammlung am 28. März will er abtreten, 14 Jahre nachdem er seinen Posten angetreten hat. Sein Nachfolger soll der Däne Jim Hagemann Snabe werden, der frühere Co-Chef des deutschen Software-Konzerns SAP. Im kommenden Jahr soll Snabe auch Aufsichtsratschef von Siemens werden.

Maersk will das Ölgeschäft in den kommenden 24 Monaten ganz oder in Teilen abspalten. Das schärfe das Profil und erlaube profitableres Wachstum, hieß es. Bis dahin wolle man sich stärker auf weniger Standorte konzentrieren. Die Transport- und Logistiksparte soll unter dem Namen Maersk erhalten bleiben. Hier will der Konzern durch Investitionen und Aufkäufe wachsen.

Führungsmannschaft ausgetauscht

Nach dem Gewinneinbruch der letzten Monate, hatte die Maersk-Gruppe bereits im Herbst eine "strategische Überprüfung" angekündigt. Bis Ende 2017 will Maersk in der Containersparte, dem größten Standbein des Unternehmens, 4.000 der etwa 23.000 Stellen streichen. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 88.300 Mitarbeiter.

Zugleich wurde die gesamte Führungsmannschaft ausgetauscht. Søren Skou hatte im Juli den bisherigen Maersk-Chef Nils Smedegaard Andersen ersetzt. Chef des Ölgeschäfts in der neuen Aufteilung soll Claus V. Hemmingsen werden, der bisher die Tochtergesellschaft Maersk Drilling, ein Bohrunternehmen, verantwortet hat. Maersk Drilling wird Teil des neuen Energieriesen. Drei Mitglieder der Führungsetage verlieren dagegen ihre Posten in der neuen Aufteilung.

Sparte im Konsolidierungsrausch

Die Container-Schifffahrt sieht der Konzern 2017 wieder zuversichtlicher. Tatsächlich steht Maersk mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 1,5 Milliarden Dollar und einem Umsatz von 8,89 Milliarden Dollar im vergangenen Quartal wieder deutlich besser da als in den Quartalen zuvor. Anfang Dezember hatte die Oetker-Gruppe angekündigt, ihre Reederei Hamburg Süd wegen der anhaltenden Flaute im Container-Geschäft an Maersk zu verkaufen. Oetker verliert damit rund die Hälfte seines Umsatzes von rund zwölf Milliarden Euro. Stimmen die Kartellbehörden zu, soll der Deal bis Ende 2017 über die Bühne gehen.

Zu den Gründen verweist das Oetker-Management auf den seit Jahren laufenden Konsolidierungsprozess in der Branche. Zuletzt hatten die drei großen japanischen Containerreedereien Nippon Yusen Kaisha (NYK), Mitsui OSK Lines (MOL) und Kawasaki Kisen Kaisha (K-Lines) überraschend einen Zusammenschluss ab April 2018 vermeldet, ihr koreanischer Konkurrent Hanjin steht kurz vor der Pleite. Seit rund acht Jahren leidet die Branche unter Überkapazitäten auf den Weltmeeren. Um mithalten zu können, so Oetker, sei ein höherer Kapitalbedarf notwendig.

