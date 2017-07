Metro mal zwei - MDax wird heute größer

Was passiert mit meiner Metro-Aktie?

Stand: 13.07.2017, 09:36 Uhr

Die Metro-Konzern wird heute aufgespalten: in Metro und Ceconomy. Wie läuft das mit den Aktien? Was müssen Aktionäre tun?

Metro spaltet sich heute auf: in einen Lebensmittelhändler und einen Elektronikanbieter. Das Lebensmittelgeschäft trägt weiter den Namen Metro. Das Elektronik-Geschäft, hinter dem sich die Ketten Media Markt/Saturn verbergen, firmiert unter Ceconomy. Beide Aktien sind heute im Nebenwerteindex MDax notiert, wodurch sich die Zahl der Index-Mitglieder für heute von 50 auf 51 erhöht.

Die Krux ist: Anders als man vermuten könnte, wird die alte Metro-Aktie in Ceconomy umbenannt. Sie behält also auch die alte Wertpapierkennnummer und ISIN (725750 / DE0007257503). Ceconomy wird also rechtlich Nachfolger der alten Metro und bleibt daher auch im MDax notiert.

Sein Lebensmittelgeschäft spaltet der Konzern dagegen ab und schafft dafür eine neue Metro-Aktie mit Namen "Metro Wholesale & Food". Diese muss dann nach den Regeln der Deutschen Börse zum heutigen Handelsschluss den Index verlassen, weil sie als neues Unternehmen gilt. Für eine Aufnahme in den MDax muss sie sich beim nächsten Termin für die Index-Neubesetzung im September erst einmal qualifizieren.

60 bis 80 Prozent abgespalten

Eine Aufnahme gilt für die Index-Experten Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank und Uwe Streich von der LBBW aber als sicher. Denn in der neuen Metro sind nach Berechnungen der Commerzbank 80 Prozent des im Streubesitz befindlichen Börsenwertes der alten Metro gebündelt. Nach Berechnungen anderer Häuser sind es 60 Prozent. Aktuell wären das entweder rund 3,8 Milliarden Euro oder 2,8 Milliarden Euro.

Metro-Aktionäre müssen nichts tun. Sie bekommen im Zuge der Abspaltung Aktien der neuen Gesellschaft zugeteilt. Das Zuteilungsverhältnis beträgt 1:1 - für jede der im MDax notierten Metro-Stammaktien wird eine Stammaktie des Lebensmittelhändlers (DE000BFB0019/BFB001) gewährt, ebenso für jede Vorzugsaktie.

Die heutigen Metro-Aktionäre werden künftig zusammen 90 Prozent an der neuen Lebensmittel- und Großhandels-Gesellschaft halten. Zehn Prozent der Anteile bleiben bei der künftigen Ceconomy, die damit wertvoller gemacht werden soll.

Was geschieht mit dem Kurs?

Natürlich sinkt der Kurs der alten Metro-Aktie (die ab heute Ceconomy heißt) durch die Abspaltung deutlich. Dafür haben Anleger aber neue Metro-Aktien zusätzlich im Depot, was den Kursrückgang ausgleichen sollte.

Der Kurs der beiden Aktien könnte in der Folge zusätzlich beeinflusst werden, da Indexfonds, die den Index exakt nachbilden (ETFs), diese dann entsprechend umschichten und umgewichten müssen, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse hat.

Die Frage in dieser Hinsicht ist, ob Ceconomy im September den MDax verlassen muss. Der Börsenwert läge auf Basis der Commerzbank-Berechnung unter einer Milliarde Euro, womit die Aktie sich neben der des kriselnden Industriedienstleisters Bilfinger auf einem Abstiegsplatz in Richtung SDax befände. Abstiegsgefährdet wäre auch der Großküchengerätehersteller Rational. "Sollte die Bewertung von Ceconomy wie von anderen Häusern erwartet höher liegen, bleibt die Aktie wohl im MDax drin", so Experte Streich.

Die nächste Index-Umstellung findet zum 18. September statt, Änderungen werden am späten Dienstagabend, 5. September, bekannt gegeben.

