Milliardenfusion der Brillenfirmen

Luxottica und Essilor werden eins

Stand: 16.01.2017, 09:11 Uhr

Zwei Weltmarktführer vereinen sich: Der italienische Brillen-Hersteller Luxottica - bekannt für Ray-Ban und Armani - und der französische Brillenglas-Spezialist Essilor. Es ist eine gigantische Fusion, 45 Milliarden Euro schwer, in einem ziemlich lukrativen Markt.

Die Milliardenfusion in der Brillenbranche formt einen Weltmarktführer, der zwei Welten verbindet: Brillengestelle und -gläser. Der weltgrößte Brillenhersteller Luxottica, der unter anderem die Marke Ray-Ban und Gestelle für Luxusmarken wie Armani, Chanel oder Prada produziert, geht mit der Nummer 1 bei Brillengläsern und vor allem selbsttönenden Gläsern Essilor zusammen.

Es entsteht ein Mega-Unternehmen mit mehr als 15 Milliarden Euro Jahresumsatz, einem operativen Ergebnis von zuletzt 3,5 Milliarden Euro und 140.000 Angestellten in rund 150 Ländern. Der Zusammenschluss soll sich lohnen, das Ergebnis soll mittelfristig um 400 bis 600 Millionen Euro steigen. Langfristig hofft man noch höhere Effekte.

Der Luxottica-Chef übernimmt

Luxottica-Chef Del Vecchio sieht Mega-Vorteile. | Bildquelle: picture alliance / dpa

Chef des fusionierten Unternehmens wird Luxottica-Gründer Leonardo Del Vecchio. Die von ihm kontrollierte Holding Delfin werde nach dem Zusammenschluss zwischen 31 und 38 Prozent der Anteile des neuen Konzerns halten.

»Die Hochzeit zwischen zwei Schüsselunternehmen in ihren Branchen wird dem Markt, den Angestellten und insbesondere all unseren Kunden große Vorteile bringen.« Luxottica-Gründer Leonardo Del Vecchio

Delfin kontrolliert derzeit etwas mehr als 60 Prozent der Aktien des italienischen Unternehmens, das an der Börse derzeit knapp 24 Milliarden Euro wert ist. Essilors Marktwert ist in den vergangenen Monaten vor allem wegen einiger Probleme in den USA um fast ein Fünftel auf 22 Milliarden Euro gefallen.

Jubel an der Börse

Heute geht es aber aufwärts, Essilor-Aktionäre feiern den Deal, die Aktie schießt im frühen Handel 16 Prozent in die Höhe. Auch Luxottica-Aktionäre jubeln, die Aktien steigen um 14 Prozent. Die Aktien des Konkurrenten Fielmann reagieren dagegen kaum.

Schon vor einigen Jahren hatten die beiden Brillen-Spezialisten Gespräche über eine engere Zusammenarbeit aufgenommen. Das verlief im Sande, für die Italiener sprang zu wenig dabei raus.

bs