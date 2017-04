Schwarze Zahlen

Lufthansa: Wenn nur die hohen Kosten nicht wären

Stand: 27.04.2017, 09:59 Uhr

Die Lufthansa hat im traditionell schwachen ersten Quartal ein positives Ergebnis erreicht. Zu Hilfe kam der Airline die gute Konjunktur. Die Aktie kommt trotzdem unter Druck.

Die Airline erzielte im ersten Quartal ein Ergebnis (Ebit) von 25 Millionen Euro, nach einem Verlust von 53 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. "In dem für alle Airlines traditionell schwierigen ersten Quartal haben wir zum ersten Mal seit 2008 ein positives Ergebnis erreicht", sagte Finanzchef Ulrik Svensson. Ein verschlechtertes Finanzergebnis führte jedoch dazu, dass sich der Verlust unter dem Strich im Jahresvergleich von acht Millionen auf 68 Millionen Euro vergrößerte.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal um elf Prozent auf 7,7 Milliarden Euro. Analysten hatten bei Erlösen von 7,5 Milliarden Euro mit einem Betriebsverlust von 26,6 Millionen Euro gerechnet.

Die Verbesserungen im operativen Geschäft verdankte der Konzern vor allem seinen Töchtern Lufthansa Cargo und Lufthansa Technik. Der zuletzt verlustreichen Frachtsparte gelang im ersten Quartal ein operatives Ergebnis von 33 Millionen Euro nach einem Minus von 19 Millionen ein Jahr zuvor. Die Wartungstochter Lufthansa Technik steigerte ihr Ergebnis um mehr als die Hälfte auf 137 Millionen Euro.

Mehr Passagiere, aber kein Gewinn

Lufthansa und Air Berlin. | Bildquelle: picture alliance / dpa

Im Passagiergeschäft ging es hingegen abwärts. Zwar wurden dank der Billigtochter Eurowings 13 Prozent mehr Passagiere geflogen, doch das operative Ergebnis des Konzerns - also Lufthansa, Swiss und Austrian - sackte mit 40 Millionen Euro in die roten Zahlen, nachdem ein Jahr zuvor noch fast so viel Gewinn gestanden hatte. Nur die Schweizer Tochter Swiss schrieb erneut schwarze Zahlen. Bei den Punkt-zu-Punkt-Airlines Eurowings und Brussels vergrößerte sich das Minus um sieben Prozent auf 132 Millionen Euro.

Das Wachstum der Passagierzahlen dürfte der Lufthansa aber gefallen, da sie voriges Jahr den Titel der nach Passagieren größten europäischen Fluglinie an Ryanair abgeben musste. Nun besteht die Aussicht, die Iren wieder einzuholen. Denn im Gesamtjahr will die Kranich-Linie die Kapazitäten konzernweit um gut zwölf Prozent hochfahren. Zudem fielen im März erstmals seit dreieinhalb Jahren wegen der guten Buchungen die Ticketpreise nicht mehr.

Teureres Kerosin

Allerdings sind im ersten Quartal die Treibstoffpreise wieder etwas gestiegen. Finanzchef Ulrik Svensson wollte seine Erwartungen für 2017 deshalb auch nicht nach oben schrauben. Im Gegenteil. In diesem Jahr erwartet der Manager weiterhin einen leichten Rückgang des operativen Ergebnisses, der im Vorjahr 1,75 Milliarden Euro betragen hatte. Einschließlich Brussels Airlines rechnet Svensson nun mit Treibstoffkosten von 5,4 Milliarden Euro, rund 500 Millionen mehr als im Vorjahr.

Am Finanzmarkt kommen diese Aussichten nicht gut an. Die Lufthansa-Aktie verliert am Vormittag bis zu zwei Prozent und gehört damit zu den schwächsten Werten im Dax.

lg