Neue Spekulationen treiben Lufthansa-Aktie

Arabischer Staatsfonds vor Einstieg bei Lufthansa?

Stand: 20.01.2017, 13:46 Uhr

Die Gerüchteküche brodelt über: Gerade ging's noch um den möglichen Einstieg der arabischen Fluggesellschaft Etihad bei der Lufthansa. Jetzt soll der Staatsfonds von Abu Dhabi an den Deutschen dran sein. Wirklich nur Gerüchte? An der Börse schlagen sie jedenfalls Wellen.

Die Börse schert sich nicht darum, ob die Gerüchte bestätigt oder dementiert werden. Ein Körnchen Wahrheit wird schon drin stecken, heißt die Devise. Lufthansa-Aktien schießen am Freitagvormittag zeitweise sechs Prozent in die Höhe. Auslöser war ein Bericht der "Wirtschaftswoche", in dem es unter Verweis auf Insider heißt, der Staatsfonds von Abu Dhabi würde gern "rund zehn Prozent der Lufthansa-Anteile kaufen".

Kein klares Nein

Ein klares Dementi folgte nicht. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, dass das Unternehmen sich nicht zu Spekulationen äußere. Bei den Staatsfonds "Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund" war unmittelbar niemand zu erreichen. Ganz anders am Mittwoch: Da wies der Chef von Abu Dhabis Staats-Airline Etihad, James Hogan, Gerüchte über einen geplanten Einstieg seines Unternehmens bei der Lufthansa zurück. Es gebe keine entsprechenden Pläne.

Obwohl auch dies nicht abwegig erscheint. Denn eine Annäherung der einstigen Erzfeinde gibt es bereits: Etihad und Lufthansa hatten im Dezember erstmals eine Kooperation im Codesharing bekanntgegeben, bei dem die Airlines Flüge der jeweiligen Partnerin unter ihrer eigenen Flugnummer vermarkten. Beiden Seiten sprechen zudem darüber, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. Insidern zufolge soll es dabei auch um Wartung und Catering gehen.

Die Lufthansa könnte einen ausländischen Staatsfonds erst einmal nicht daran hindern, dass dieser am Markt zehn Prozent ihrer Aktien kauft. Nur für eine größere Kapitalbeteiligung der Araber an der Lufthansa gibt es hohe Hürden. So muss die Lufthansa nach deutschem Recht mehrheitlich in der Hand von Anlegern aus der EU bleiben, um ihre Betriebserlaubnis und Verkehrsrechte nicht zu verlieren. Ohne Beispiel wäre eine solche Transaktion nicht: Jüngst sicherte sich die Qatar Investment Authority ein Fünftel der Aktien an der Luftfahrt-Holding IAG, zu der British Airways und Iberia gehören.

bs