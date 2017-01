BAT bald größer als Philip Morris

Lucky Strike gönnt sich Camel

Stand: 17.01.2017, 10:11 Uhr

Der britische Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) übernimmt seinen amerikanischen Rivalen Reynolds komplett. Beim Preis muss BAT etwas nachlegen, aber er war vorher schon schwindelerregend hoch.

Immerhin fast 50 Milliarden Dollar bezahlt BAT (Lucky Strike) für den Kauf von 57,8 Prozent der Reynolds-Anteile (Camel), die noch nicht im Besitz von BAT sind, teilten die Briten heute mit. Reynolds-Aktionäre erhalten für jeden Anteilschein 29,44 Dollar in bar und 0,53 BAT-Aktien. Dies entspricht den Angaben zufolge einem Aufschlag von 26 Prozent zum Börsenkurs vom 20. Oktober. Die Offerte beläuft sich damit laut BAT auf insgesamt 59,64 Dollar je Reynolds-Papier.

Eine Branche in Schwierigkeiten

Das ergibt einen Preis von 49,4 Milliarden Dollar für die Reynolds-Anteile. Bereits im November hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass dem Reynolds-Management die ursprünglich gebotenen 47 Milliarden Dollar zu wenig seien.

Mit dem geplanten Zusammengehen der beiden Unternehmen geht die Konsolidierungswelle in der Branche weiter. Die Zigarettenhersteller kämpfen mit einem nachlassenden Interesse an ihrem Hauptprodukt. Reynolds ist für BAT insbesondere wegen der US-Marktführerschaft bei E-Zigaretten attraktiv.

Zurück in den USA

Außerdem kehrt BAT damit nach zwölf Jahren Abwesenheit wieder auf den US-Markt zurück. BAT ist der einzige Tabak-Riese mit einer führenden Präsenz in den USA und im internationalen Markt. Klappt die Übernahme, könnte BAT der nach eigenen Angaben größte börsennotierte Tabakkonzern nach Umsatz und Ertrag werden. Damit würde BAT an der Spitze den Marlboro-Hersteller Philip Morris ablösen. BAT-Chef Nicandro Durante erklärte, beide Unternehmen ergänzten sich gut. Der Zusammenschluss sei sowohl strategisch als auch finanziell sinnvoll.

BAT ist auch in Deutschland aktiv. Größte Marke ist hier Lucky Strike, daneben auch Pall Mall. Reynolds American ist auf den US-Markt konzentriert, seitdem das internationale Geschäft 1999 an Japan Tobacco verkauft wurde. Alle Marken, auch Camel, gehören außerhalb der USA zu dem asiatischen Konzern und werden von JT International in der Schweiz geführt.

ts