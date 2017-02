Lebensmittel-Hochzeit geplatzt

Kraft Heinz schluckt Unilever doch nicht

Stand: 20.02.2017, 09:10 Uhr

Die Mega-Fusion im Konsumgüterbereich ist gescheitert. Der Ketchup-Riese Kraft Heinz hat sein 143 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot für den Dove- und Axe-Hersteller Unilever zurückgezogen. Die Unilever-Aktie bricht ein.

Die Marken Heinz Ketchup und Philadelphia-Frischkäse werden künftig doch nicht mit Knorr, Lipton und Dove zusammengelegt. Nach nur zwei Tagen gab Kraft seine Übernahmepläne auf. Als Grund nannte der US-Konzern den Widerstand des Rivalen. "Wir wollten auf freundschaftlicher Basis vorankommen, aber Unilever hat klargemacht, dass sie keine Übernahme wollen", sagte Kraft-Sprecher Michael Mullen. Daher sei ein früher Rückzug gut, damit sich beide Firmen auf ihre eigenen Pläne zur Wertschöpfung konzentrieren könnten.

Zweitgrößte Übernahme der Geschichte

Die Fusion beider Firmen wäre die wohl zweitgrößte Übernahme in der Wirtschaftsgeschichte nach Vodafone-Mannesmann gewesen. Entstanden wäre ein Konzern mit einem Umsatz von gut 82 Milliarden Dollar, der nahe am Schweizer Weltmarktführer Nestlé mit 89 Milliarden Dollar herangerückt wäre.

Die britisch-niederländische Unilever hatte die Offerte des deutlich kleineren Rivalen umgehend als zu niedrig zurückgewiesen. Insider sagten zudem, es seien Bedenken aufgekommen - etwa der mögliche Widerstand der britischen Regierung und Unterschiede in den Firmenkulturen und Geschäftsmodellen. Die "Financial Times" hatte am Wochenende berichtet, Premierministerin Theresa May habe die Behörden angewiesen, zu prüfen, ob eine Übernahme britische Wirtschaftsinteressen gefährden könne.

Zu großer Widerstand von Unilever

Unilever hatte neben einer zu niedrigen Offerte auch von strategischen Gründen gesprochen, die gegen eine Übernahme sprächen. Daher sehe Unilever keine Grundlage für weitere Gespräche. Kraft hatte indes erklärt, man freue sich, eine Einigung über die Bedingungen einer Übernahme zu erreichen. Nach dem offiziellen Rückzug darf Kraft nach britischem Recht nun sechs Monate lang keine neuen Gespräche mit Unilever beginnen.

Als treibende Kräfte des Kaufvorhabens wurden am Freitag Investoren vermutet, die die US-Lebensmittelbranche bereits seit Jahren aufmischen. Hinter Kraft stehen der Milliardär Warren Buffett mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway sowie der Finanzinvestor 3G Capital.

Konsumgüter-Aktien im Minus

Die Aktien von Unilever stürzen am Montag an der Londoner Börse um knapp acht Prozent ab, nachdem sie am Freitag um rund 15 Prozent nach oben gesprungen waren. Im Negativ-Sog von Unilever notieren auch andere Konsumaktien im Minus. Die Titel von Henkel und Beiersdorf büßen jeweils ein Prozent ein.

Der neue Nestlé-Chef Mark Schneider hatte am Donnerstag noch gemeint, die Zeit der großen Deals sei vorerst vorbei. "Es gibt keine Notwendigkeit, die Strategie zu ändern, es geht darum, sie gut umzusetzen", sagte der frühere Fresenius-Chef, der Anfang des Jahres zu Nestlé gewechselt war.

In den USA allerdings ist die Lebensmittelbranche seit Jahren im Umbruch: Kraft Heinz ging 2015 aus der Fusion des Ketchup-Herstellers Heinz mit dem Philadelphia-Produzenten Kraft hervor. Damals mischte bereits der Finanzinvestor 3G mit.

