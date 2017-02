'Heuschrecke' KKR sticht Dell aus

Stand: 12.02.2017, 11:47 Uhr

Bis zum Schluss war es eine Zitterpartie, aber der amerikanische Investor KKR hat es doch geschafft: Der Einstieg beim Nürnberger Marktforscher GfK ist perfekt. Alles sind glücklich. Auch die GfK, die nun auf eine neue, bessere Zukunft hofft. Aber was ist mit Michael Dell?

Der US-Investor KKR hat die Hürde genommen: Er konnte 18,54 Prozent der GfK-Aktien in seinen Besitz bringen. Damit hat er die angepeilte Anteilsschwelle für den Einstieg bei dem Nürnberger Marktforschungsunternehmen überschritten. KKR und der GfK-Verein, dem rund 550 GfK-Kunden und andere Organisationen angehören, kommen nun zusammen auf mehr als 75 Prozent der Aktien.

Das war zuletzt nicht klar, weil zwei andere Investoren KKR in die Quere kamen. US-Computer-Unternehmer Michael Dell und ein britischer Fonds kauften in den letzten Tagen größere GfK-Aktienpakete auf. Sie hatten bereits mehr als 15 Prozent der GfK-Anteile zusammen. Doch KKR schaffte es bis zum Ende der Annahmefrist am Freitag um Mitternacht, genug Aktionäre zu überzeugen, sein Angebots von 43,50 Euro pro Aktie anzunehmen. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der EU-Wettbewerbshüter zu dem Einstieg, doch die gilt als Formsache.

GfK froh, KKR auch

Die GfK ist erleichtert. Mit KKR an Bord hofft man auf mehr Schubkraft. "Damit haben wir starke Partner an unserer Seite, um unsere Wachstumsstrategie konsequent und schnell umzusetzen", sagte GfK-Interims-Chef Gerhard Hausruckinger. Es gehe darum, das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.

Bekannt ist die Gesellschaft für ihren GfK Konsumklima-Index, der einer der meistbeachteten Konjunktur-Indikatoren in Deutschland ist. Sie ist zudem zuständig für die Ermittlung der Einschaltquoten im Fernsehen. Ihr Geld verdient die GfK vor allem mit Marktforschungs-Studien für Hersteller und Händler von Konsumgütern, von denen viele auch Mitglieder des GfK-Vereins sind.

Doch eben in der Werbe- und Marktforschungsbranche ist die GfK immer stärker abgehängt worden. Sei es durch Großfusionen von Konkurrenten. Sei es durch den Trend zur Digitalisierung in der Marktforschung. Neue Anbieter drängen auf den Markt, drücken die Margen. Entwicklungen wie Social Media helfen zudem den Kunden, selbst Daten zu sammeln und auszuwerten. Die GfK schaffte es nicht, ihre zahlreichen kleinen Zukäufe erfolgreich zu integrieren. Das erhoffte Wachstum blieb aus, die Geschäftsprognosen wurden verfehlt, die Marktforschungsgesellschaft rutschte in die roten Zahlen.

Erfahrung durch Nielsen

Mit KKR hofft man auf die Wende zum Besseren. Schließlich hat der US-Investor schon bewiesen, dass er es kann. KKR hatte bereits den amerikanisch-niederländischen Rivalen Nielsen weiterentwickelt und anschließend erfolgreich an die Börse gebracht. Die Firma bringt derzeit ein Börsengewicht von rund 16 Milliarden Dollar auf.

Mit KKR gewinne sie nun in einer kritischen Phase einen starken Partner mit Branchenerfahrung, erklärte der GfK-Verein. "Hierdurch werden sich die Möglichkeiten der GfK in einem sich wandelnden Markt erweitern, und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens wird beschleunigt."

Dass ein Finanzinvestor wie KKR sich mit einem Minderheitsanteil an einem börsennotierten Unternehmen begnügt, ist ungewöhnlich. Der GfK-Verein will sich nicht von seiner Mehrheit trennen, hat KKR aber weitreichende Mitsprache- und Entscheidungsrechte zugebilligt, die dem Finanzinvestor erlauben, zumindest auf Augenhöhe mit dem Verein zu agieren. Wie die Vereinbarung zwischen den Anteilseignern genau aussieht, weiß nach eigenen Angaben auch der GfK-Vorstand nicht.

»Wir freuen uns, diese wichtige Hürde genommen zu haben. Nun arbeiten wir auf den Abschluss der Transaktion hin, um die GfK SE im Anschluss gemeinsam mit dem GfK Verein bei ihrer Wachstumsstrategie unterstützen zu können.« Philipp Freise, Leiter Investmentteam KKR Europa

Und was ist mit Michael Dell?

Was Dells MSD Capital und die britische PrimeStone Capital mit ihrem Einstieg bei der GfK bezweckten, blieb bis zuletzt unklar. Spekuliert wurde, dass sie auf eine Nachbesserung des KKR-Gebotes spekuliert hatten. Diese Hoffnung ist nun dahin. Nun bleibt ihnen die Chance, dass KKR den Laden fit macht und damit den Wert der GfK-Aktien steigert.

Auch wenn die Annahmefrist von KKR am Freitag verstrichen ist: Aktionären haben noch vom 16. Februar bis 1. März Gelegenheit, ihre Papiere zu je 43,50 Euro an KKR zu verkaufen. Die GfK wird zu dem Preis mit knapp 1,6 Milliarden Euro bewertet.

