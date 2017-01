Absatz erhöht

Jeep zieht Fiat Chrysler an

Stand: 26.01.2017, 15:18 Uhr

Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler (FCA) hat 2016 trotz stagnierender Umsätze deutlich mehr verdient. Dagegen gerät der Konkurrent Ford wieder ins Schleudern.

Die Aktien von Ford rutschen vorbörslich um 1,7 Prozent ab. Damit endet vorerst die jüngste Kurserholung. Seit Ende Dezember hatte die Aktie rund zehn Prozent zugelegt. Bei Ford ist im vierten Quartal wegen Sonderlasten ein Verlust von 783 Millionen Dollar angefallen. Grund sind Buchungsumstellung bei Pensionsplänen, durch die die Bilanz mit drei Milliarden Dollar belastet wurde.

Doch auch im operativen Tagesgeschäft tat sich Ford zuletzt schwerer. So gab es Sonderkosten durch eine Abschreibung in Höhe von 200 Millionen Dollar auf ein Werk in Mexiko, dessen Bau Ford nach Kritik von Donald Trump gestoppt hatte. Ford teilte mit, die Abschreibung sei aufgrund der schwachen Nachfrage nach kleineren Wagen erfolgt und nicht wegen der harschen Kritik des neuen US-Präsidenten an Produktionsverlagerungen.

Das bereinigte Ergebnis vor Steuern fiel im Schlussquartal verglichen mit dem Vorjahreswert um 20 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Der Umsatz sank um vier Prozent auf 38,7 Milliarden Dollar. Auch auf dem lange Zeit brummenden US-Automarkt gingen die Verkäufe zurück. Dennoch schaffte das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Überschuss von 4,6 Milliarden Dollar.

In Europa hat Ford im vergangenen Jahr so viel verdient wie noch nie, rechnet 2017 aber mit Bremsspuren. Der Vorsteuergewinn habe sich hier mit 1,2 Milliarden Dollar mehr als vervierfacht, teilte der zweitgrößte US-Autohersteller mit. In den letzten drei Monaten 2016 habe es das siebte Quartal in Folge schwarze Zahlen gegeben.

Ford betonte, dieses Jahr dürften in Großbritannien das schwächere Pfund sowie Sonderkosten für die Markteinführung des neuen Fiesta auf das Ergebnis drücken. Der Konzern rechnet insgesamt mit einem erneuten Gewinnrückgang in diesem Jahr.

Besser lief es 2016 für den italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler (FCA). Er hat 2016 von einem stärkeren Absatzanteil teurerer Autos wie den Geländewagen der Marke Jeep profitiert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis (Ebit) ist deshalb um gut ein Viertel auf 6,1 Milliarden Euro gestiegen, obwohl der Umsatz bei 111 Milliarden Euro stagnierte. Im laufenden Jahr rechnet Fiat-Chef Sergio Marchionne mit einem Anstieg der Erlöse auf 115 bis 120 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis soll auf mehr als sieben Milliarden Euro steigen. In Mailand stieg die Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen um bis zu 4,80 Prozent auf 10,70 Euro und näherte sich damit dem Rekordhoch vom März 2015.

Zuletzt stand Fiat Chrysler wegen Vorwürfen der Abgas-Manipulationen im Fokus. Marchionne hatte einen Vergleich mit Volkswagen scharf zurückgewiesen. "Wir haben keinerlei Betrug begangen", hatte er Mitte Januar der italienischen Zeitung "La Repubblica" gesagt. Die Geschäftsziele von FCA würden durch die Anschuldigungen nicht beeinflusst. Dennoch erhöhte auch die EU den Druck auf das Unternehmen und die italienischen Behörden, die seit langem prüfen sollen, ob bei den Abgaswerten geschummelt wurde.

In den USA steht der Branchenriese zudem im Verdacht, bei rund 100.000 Dieselauts die Emissionswerte von Stickoxiden gefälscht zu haben. Fiat Crysler hat neben den beiden namensgebenden Hauptmarken und Jeep unter anderem Alfa Romeo, Maserati und Dodge unter seinem Dach.

lg