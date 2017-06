Apple-Aktie zieht Tech-Werte abwärts

iPhone ausgebremst?

Stand: 12.06.2017, 07:44 Uhr

Ausgerechnet zum zehnjährigen Jubiläum des iPhones scheint Apple eine strategische Fehlentscheidung hart zu treffen. Das neue Smartphone ist, so Medienberichte, einfach zu langsam.

Die Apple-Aktie reagierte bereits am Freitagabend deutscher Zeit verschreckt und schloss fast vier Prozent tiefer. Der Wert, der sowohl im US-Technologieauswahindex Nasdaq 100 als auch im Dow-Jones-Index notiert, löste einen regelrechten Ausverkauf in der Branche aus.

Bei der Entwicklung der Apple-Aktie zeigt sich immer wieder die starke Abhängigkeit vom Erfolg des einen Produktes, des iPhone, das zur Geldmaschine für den Konzern geworden ist, der rund die Hälfte aller Gewinne der Smartphone-Hersteller weltweit einfährt und für eine prall gefüllte Rücklage-Kasse von inzwischen mehr als 250 Milliarden Dollar gesorgt hat.

Nicht schnell genug für neue Netze

Nun könnte zum runden Geburtstag des iPhone ein kleiner Rückschlag drohen: Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg kommt die neue Version des Geräts nicht mit den Datengeschwindigkeiten der Konkurrenz wie etwa Samsung mit. Eine missliche Situation gerade im US-Markt, wo die Mobilfunkkonzerne wie Verizon, AT&T oder auf T-Mobile US gerade die Voraussetzungen für ultraschnelles mobiles Surfen geschaffen haben.

Apples neue iPhone wird nach den Informationen nicht in der Lage sein, die Geschwindigkeiten von einem Gigabit je Sekunde liefern zu können - und das aus einem eigentümlichen Grund, so Bloomberg: In die iPhones werden nämlich sowoh Chips des Technologieführers Qualcomm als auch von Intel eingebaut. Zwar liefern die Qualcomm-Chips die erforderliche Leistung, diejenigen von Intel aber (noch) nicht. Und da des Apples Firmenpolitik ist, sich nie von einem Komponentenlieferanten abhängig zu machen, werden sich in den iPhone Chips von Qualcomm oder Intel befinden. Die schnelleren Qualcomm-Chips werden dabei so weit gedrosselt, dass sie genauso schnell - oder langsam - sind wie die Intel-Bauteile.

Auch bei der Einführung des letzten, aktuellen Mobilfunkstandards LTE hatte Apple bereits ein Jahr Rückstand bei der Einführung gegenüber Samsung.

Rätseln über Verkaufsstart

Wenig erfreuliche Nachrichten für die Nutzer wie auch die Aktionäre von Apple. Die Kundschaft dürfte letztlich darüber entscheiden, ob aus dem leichten Knick bei der Aktie eine größere Delle wird, weil sich die Vorbestellungen oder Verkaufszahlen beim neuen iPhone nicht wie gewünscht entwickeln. Laut Brancheninsidern soll sich Apple für einen Verkaufsstart noch im September rüsten. Allerdings gab es auch schon Gerüchte, der "Launch" könnte sich bis in den November verschieben.

AB