Neu im Karten-Club von Audi, BMW und Daimler

Here comes Intel

Stand: 04.01.2017, 08:24 Uhr

Intel steigt beim Kartendienst Here von Audi, BMW und Daimler ein und übernimmt 15 Prozent an dem Spezialisten für Navigationskarten. Es ist nicht nur ein finanzieller Deal, Intel will auch mitmischen - beim autonomen Fahren.

Die Partner wollen eine Plattform entwickeln, die das teil- und vollautonome Fahren von Autos unterstützen soll. Dabei sollen die benötigten hochpräzisen Karten in Echtzeit - also ohne Verzögerung - aktualisiert werden. Auch an anderen Technologien des vernetzten Autos wollen Intel und die drei konkurrierenden Premiumhersteller arbeiten.

Wie viel Intel für seinen 15-prozentigen Anteil zahlte, wurde nicht bekannt. Die drei deutschen Autobauer hatten den Kartendienst 2015 für mehr als 2,55 Milliarden Euro von Nokia gekauft. Das Trio wollte bei der Schlüsseltechnologie für Assistenzsysteme, Navigation und autonomes Fahren nicht von Google oder Apple abhängig sein.

Das Selbsfahrerauto

Die amerikanischen Technologiekonzerne sind ganz vorn dabei bei der eigenen Entwicklung selbstfahrender Autos und werden einerseits zu starken Konkurrenten der traditionellen Autohersteller. Die Autokonzerne setzen aber auch immer stärker auf Partnerschaften mit den IT-Firmen, um das autonome Fahren und neue digitaler Dienste rund um das Auto zu entwickeln.

Intel etwa arbeitet bereits mit BMW und dem israelischen Kameratechnik-Anbieter Mobileye am selbstfahrenden Auto. Apple schickt Kamera-Wagen durch die Straßen, um seine hauseigenen Kartendienste auszubauen.

Gut in China unterwegs

Intels Einstieg bei Here muss noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden, bei dem das Vorhaben bereits angemeldet wurde. Die Transaktion soll noch im ersten Quartal abgeschlossen werden. Danach soll Intel-Manager Doug Davis in den Aufsichtsrat von Here einziehen. Davis leitet die Intel-Sparte, die sich mit autonomem Fahren beschäftigt.

Here hatte erst vergangene Woche asiatische Investoren mit an Bord geholt, um den lukrativen Zukunftsmarkt China zu erschließen. Der chinesische Kartenanbieter Navinfo, das ebenfalls aus China stammende Internetunternehmen Tencent sowie der Staatsfonds GIC aus Singapur hatten gemeinsam zehn Prozent an dem Kartendienst übernommen.

bs

