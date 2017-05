Autozulieferer vor der Zerreißprobe

Grammer: Erster Eklat auf der HV

Stand: 24.05.2017, 14:04 Uhr

Grammer-Aktionäre erleben derzeit einen Krimi: Auf der Hauptversammlung des bayerischen Autozulieferers geht es hoch her. Das Aktionärstreffen musste schon nach wenigen Minuten unterbrochen werden.

Die Investorenfamilie Hastor hatte die Abwahl von Aufsichtsratschef Klaus Probst als Versammlungsleiter gefordert. Er habe öffentlich gegen die Investoren Stellung bezogen, Betriebsgeheimnisse verraten und werde die Hauptversammlung nicht fair und unparteiisch leiten, sagte Hastor-Anwalt Franz Enderle am Mittwoch in Amberg. Probsts Verhalten sei skandalös und lächerlich.

Doch Aufsichtsratschef Probst machte kurzen Prozess und verweigerte eine Abstimmung über seine Abwahl. Mit dem Antrag waren die Hastors bereits zuvor vor Gericht gescheitert.

Grammers Zukunft in Gefahr?

Im Anschluss versuchte Grammer-Chef Hartmut Müller, die Aktionäre hinter sich zu scharen. Er bat die Anteilseigner, den Anträgen der bosnischen Investorenfamilie auf Abberufung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern nicht zu folgen. Müller sprach von der "wichtigsten Hauptversammlung in der Geschichte des Unternehmens". Denn die Hastors "könnten Grammers Zukunft gefährden". Unter großem Beifall zitierte er die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU): "Hastor veranstaltet einen unverantwortlichen Machtpoker auf dem Rücken des Unternehmens und seiner Mitarbeiter."

Aktuell seien die Auftragsbücher zwar noch gut gefüllt. Doch durch das intransparente Vorgehen der Hastor-Beteiligungsgesellschaft Cascade "muss man befürchten, dass dieser Aktionär lediglich eigene Ziele verfolgt".

Hastor-Vertreter stellten derweil im Gegenzug klar: Man beabsichtige weder, die Beteiligung an Grammer aufzustocken noch eine Übernahme und erst recht nicht, Anteile zu verkaufen. Man sei "gekommen, um zu bleiben".

Die Hastors sind inzwischen größter Grammer-Aktionär mit 20 bis 25 Prozent der Anteile. Für den Aufsichtsrat haben sie drei Prevent-Manager als eigene Kandidaten vorgeschlagen. Damit hätten sie zwar noch nicht die Kontrolle im Aufsichtsrat. Wenn sie ihren Anteil auf 25,1 Prozent der Aktien aufstocken würden, hätten sie aber ein Vetorecht bei allen wichtigen Entscheidungen.

"Hastorenschreck treibt Grammer Kunden weg"

Im Vorfeld des Aktionärstreffens hatten etwa 2.500 Mitarbeiter und Mitglieder der IG Metall ihrem Ärger über die Investorenfamilie Hastor lautstark Luft gemacht. Mit Trillerpfeifen und Trommeln protestierten sie gegen den Großaktionär.

"Wenn der Hastor kommt, dann geht's hier rund", stand auf einem Plakat zu lesen, auf einem anderen: "Hastorenschreck treibt Grammer Kunden weg". In Deutschland seien 3.000, weltweit sogar 15.000 Arbeitsplätze gefährdet, wenn die Hastors bei Grammer das Sagen kriegen, erklärte der bayerische IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler.

Wichtige Entscheidung für die ganze Branche

Die Entscheidung wird in der gesamten Autoindustrie mit Spannung verfolgt. Die Familie Hastor versucht seit Monaten gegen den erbitterten Widerstand der Grammer-Führung, das Unternehmen zu beherrschen. Hastor will fünf Aufsichtsräte abwählen und den Vorstand absetzen. Aktionärsschützer, Politik und die IG Metall stärken dagegen der Grammer-Führung den Rücken. Auch das Bundeswirtschaftsministerium hat sich mehrfach in den Machtkampf eingeschaltet. Am Dienstag sagte Staatssekretär Matthias Machnig (SPD): "Die künftige Entwicklung eines heute erfolgreichen Unternehmens darf nicht aufs Spiel gesetzt werden."

Die Fronten sind verhärtet. Beide Seiten überschütten sich seit einem halben Jahr gegenseitig mit Vorwürfen; Anwälte der Hastor-Familie werfen Grammer-Chef Müller Lüge und Untreue vor und drohen Vorstand und Aufsichtsrat mit Schadenersatzklagen. Der harte Schlagabtausch auf der Hauptversammlung war daher zu erwarten. Der Ausgang der Abstimmung wird von allen Beteiligten als völlig offen eingeschätzt.

Die Prevent-Gruppe der Familie Hastor Eine Sattlerei in Sloveni Grad im ehemaligen Jugoslawien ist der Kern der Prevent-Firmengruppe des Ingenieurs Nijaz Hastor und seiner Söhne Kenan und Damir. 1976 wurde VW dort Kunde für Sitzbezüge. Die Firmengruppe beschäftigt inzwischen weltweit annähernd 12.000 Mitarbeiter und baut Sitze, Getriebeteile und andere Komponenten für VW, Mercedes, BMW und andere Hersteller. Prevent stellt aber auch Möbel her und ist größter Aktionär beim württembergischen Küchenhersteller Alno. In Bosnien-Herzegowina ist die Prevent Group heute eines der größten privaten Unternehmen. Umsatz und Gewinn der Firmengruppe sind nicht bekannt. Die Familie gilt als verschwiegen, öffentliche Auftritte sind äußerst selten.

"Anschlag auf das Unternehmen"

Günther Hausmann von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) warf den Hastors einen "nicht nachvollziehbaren Anschlag auf das Unternehmen" vor. Mit ihnen müsse man Angst um den Bestand des Unternehmens, die Arbeitsplätze und den Wert der Aktien haben. Unter Vorstandschef Müller habe sich das Unternehmen hervorragend entwickelt, seine Expansionsstrategie im Ausland sei richtig, die jüngsten Geschäftszahlen seien hervorragend. "Bitte lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen", appellierte er an die rund 500 anwesenden Aktionäre: Grammer dürfe nicht "unter die Kontrolle undurchsichtiger Machenschaften" geraten.

Auftragseingang halbiert

Grammer beliefert Volkswagen, Mercedes, BMW und andere Konzerne mit Kopfstützen, Mittelkonsolen und Armlehnen. Die Hastor-Firmengruppe Prevent hatte aber im Streit mit VW im vergangenen August plötzlich die Lieferung eingestellt und die Bänder in Wolfsburg und Emden tagelang stillgelegt. Nach dem Vorstoß der Hastors bei Grammer habe sich der Auftragseingang halbiert, sagte Vorstandschef Müller.

Ausgang ungewiss

Der Ausgang der Abstimmung, die am späten Nachmittag erwartet wird, bleibt spannend, weil in der Regel nur rund 45 Prozent der Aktien vertreten sind. Die Hastors werfen Müller zu niedrige Gewinne vor - Müller verweist dagegen auf die internationale Expansion und steigende Margen. Betriebsräte und IG Metall sorgen sich um die 12.000 Arbeitsplätze - davon 3.000 in Deutschland - und verweisen auf die skeptische Reaktion der Kunden.

dpa/lg/ag/la