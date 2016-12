Italienische Bank am Abgrund

Für Monte dei Paschi wird es eng

Stand: 27.12.2016, 08:20 Uhr

Für die traditionsreiche italienische Großbank Monte dei Paschi spitzt sich die Lage dramatisch zu. Sie braucht noch mehr Geld als bisher veranschlagt, um ihre lebensnotwendige Kapitalerhöhung durchziehen zu können. Für die Politik ist es die Quadratur des Kreises.

Die Kapitallücke belaufe sich nach aktuellen Berechnungen der EZB auf 8,8 Milliarden Euro, teilte die nur noch durch Staatshilfe zu rettende Traditionsbank am späten Montagabend in Siena mit. Bislang war immer von einem Kapitalbedarf in Höhe von fünf Milliarden Euro die Rede.

Schon für diese Summe hatte die Bank keinen privaten Geldgeber gefunden, so dass Italiens Regierung in der vergangenen Woche ein Rettungspaket schnüren musste. In diesem befinden sich Mittel von bis zu 20 Milliarden Euro. Das Geld ist dazu gedacht, neben Monte dei Paschi und auch andere Krisenbanken im Land zu stützen. Eine meist zu laxe Kreditvergabe, die anhaltende Wirtschaftskrise und eine schleppenden Aufarbeitung der Finanzkrise haben den italienischen Bankensektor in Schwierigkeiten gebracht. Insgesamt sind faule Kredite im Volumen von 360 Milliarden Euro im System.

Die Aktie der Bank ist derweil nur noch ein Spielball der Märkte. In den vergangenen Tagen war immer mal wieder der Handel ausgesetzt gewesen. Nur noch hartgesottene Spekulanten dürften sich wohl bei dem Papier engagieren.

Das Dilemma der Politik

Italiens Politiker sitzen derzeit zwischen den Stühlen. Einerseits wollen sie die vielen Kleinanleger die bei der Bank engagiert sind aus politischen Gründen natürlich nicht im Regen stehen lassen, andererseits mahnt die EU die nach der Finanzkrise neu geschaffenen Rettungsmechanismen für notleidende Banken an. Diese sehen vor, dass die Gläubiger solcher Institute zunächst herangezogen werden, um den Steuerzahler zu stützen. Noch immer ist nicht klar, wie die Regierung in Rom ihre Rettungsaktion begründen will.

Bundesbankpräsident Bundesbank Jens Weidmann. | Quelle: picture-alliance/dpa

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat denn auch vor einer Rettung der Krisenbank durch den italienischen Staat eine sorgfältige Prüfung angemahnt und legt damit den Finger in genau diese Wunde. "Staatliche Gelder sind nur als letztes Mittel vorgesehen, deswegen liegt die Messlatte entsprechend hoch", sagte Weidmann der "Bild" (Dienstag) in Hinblick auf die neuen europäischen Haftungsregeln.

"Grundsätzlich haben wir neue Regeln beschlossen. Diese sollen insbesondere den Steuerzahler schützen und Investoren in der Verantwortung halten." Im Fall Monte dei Paschi seien viele Fragen offen. So müsse die Bank im Kern wirtschaftlich gesund sein. Das Geld dürfe nicht dazu dienen, bereits absehbare Verluste zu decken. "All dies ist nun sorgfältig zu prüfen", sagte Weidmann.

dpa/rm