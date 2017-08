Tui

Die Tui ist dagegen an den Planungen für die Air Berlin-Zukunft beteiligt. Mit ihrer Tochter, der Fluglinie Tuifly, hat sie auch so ihre Probleme, fliegt die doch mit einem enormen Kostengepäck. Da könnte ein Fusion mit der Air-Berlin-Tochter Niki sinnvoll sein. Man ist bereits verbandelt, Tuifly hat 14 Boeing-Jets an die Niki - die nicht pleite ist - vermietet. Umgekehrt schickt der Tui-Konzern einen Teil seiner Kunden mit den Niki-Fliegern auf Reisen. Der weltgrößte Reisekonzern versuchte sich schon im vergangenen Herbst an einem Bündnis mit Niki, was Air Berlins Großaktionär Etihad aber platzen ließ. Klar, dass Tui jetzt gerne bei einer Lösung für Air Berlin mit eingebunden wäre. Aber ob Tui dafür genug Geld auf den Tisch legen kann?