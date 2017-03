EY: Die aktuelle Dax-Bilanz

"Absolut zufriedenstellend"

Stand: 16.03.2017, 15:38 Uhr

Die Dax-Bilanzen 2016 sind alle raus - und die Gesamtbilanz stimmt. Es ließ sich gut verdienen. Die Gewinne stiegen im Schnitt um ein Viertel, hat die Beratungsfirma EY errechnet.

Der Erlös der 30 Unternehmen im Leitindex Dax stieg zwar nur minimal um 0,2 Prozent auf 1,26 Billionen Euro. Das operative Ergebnis wuchs aber kräftig. Er legte um ein Viertel von 91,5 auf 114,2 Milliarden Euro zu, hat die Beratungsfirma EY errechnet. Ein neuer Rekord.

"Unterm Strich ist die Lage der deutschen Top-Konzerne absolut zufriedenstellend", sagte Mathieu Meyer, Mitglied der deutschen EY-Geschäftsführung. Am besten habe sich das Asien-Geschäft entwickelt, während sich jenes in den USA abgekühlt habe. Im Vorjahr hatten die Dax-Konzerne in Übersee noch von starken Währungseffekten wegen des niedrigen Euro-Kurses zum Dollar profitiert.

Risikojahr 2017

2017 seien politische Risiken eine Gefahr für die exportabhängigen deutschen Konzerne. "Nationalismus und Protektionismus haben Konjunktur - sowohl in als auch außerhalb Europas", sagte Meyer.

Das ist aber nur der Querschnitt. Es gab einige Ausreißer. So ist geringe Umsatzplus dem Dax-Schwergewicht BASF zu verdanken. Zudem trübte die schwache Geschäftsentwicklung bei den Energieversorgern und Banken das Bild. Der Gewinn wuchs trotzdem stark, da die Firmen effizienter wirtschafteten und Kosten sparten.

bs