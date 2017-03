Singulus

Desaströs: Die Aktien der DSW-Watchlist haben im vorigen Jahr rund 17 Prozent an Wert vernichtet - wenn man Dividenden berücksichtigt, ist das nicht wesentlich besser, da beträgt der Jahresverlust 16 Prozent. Klingt noch nicht so schlimm? Ist ja auch der Durchschnitt. Die Nummer 1 der Wertvernichter ist Singulus Technologies mit 90 Prozent Kursverlust in einem Jahr.