Auf dem falschen Fuß erwischt

Warum der Dax steigt - obwohl Trump nichts gesagt hat

Stand: 01.03.2017, 10:21 Uhr

Immer wenn der neue Präsident Donald Trump sich äußert, ist ihm die Aufmerksamkeit der Börse gewiss. Bei seiner mit Spannung erwarteten ersten Ansprache vor dem Kongress war aber dieses Mal wichtiger, was er nicht gesagt hat.

Denn so mancher Anleger hatte wohl befürchtet, dass Trump mit neuen markigen Ankündigungen vor dem amerikanischen Parlament an den Märkten eher für Verunsicherung denn für die erhoffte Klarheit sorgen könnte. Aber ein neuer Wutausbruch blieb aus, im Gegenteil. Trump gab sich für seine Verhältnisse erstaunlich präsidial. Und das führt im Dax zu einem erstaunlichen Effekt.

Gigantischen Short Squeeze

Denn heute dürften wir zuvorderst Zeuge eines gigantischen Short Squeeze sein. Die unglaubliche Dynamik, mit der die 30 deutschen Standardwerte heute nach oben streben, spricht jedenfalls ganz klar dafür, dass hier einige Anleger auf dem falschen Fuße erwischt wurden.

Nicht wenige Investoren dürften nämlich auf einsetzende Gewinnmitnahmen nach der Trump-Rede spekuliert haben. Der Zeitpunkt für eine Korrektur schien vordergründig günstig, gerade auch mit Blick auf die überkaufte Markttechnik nach der 12-tägigen Gewinnserie im Dow Jones Index. Doch als die Gewinnmitnahmen heute früh ausblieben, mussten diese short positionierten Marktteilnehmer die Notbremse ziehen und ihre Positionen glatt stellen. Damit treten sie am Markt als Käufer auf – und treiben so den Dax unwillentlich weiter in die Höhe.

Versöhnlicherer Trump & Fed treiben Frankfurter Handel

Alles ganz nett

Steve Massocca von Wedbush Securities erklärte in einer ersten Reaktion auf Trumps Rede: "Das lief alles ganz nett, auf jeden Fall ohne Landminen oder Explosionen." Und das reichte den Märkten offensichtlich, die damit weiter im Bann der trumpschen Rhetorik des Unverbindlichen bleiben. Anders ausgedrückt, es darf weiter geträumt werden, wie die angekündigte große Steuerreform oder das billionenschwere Infrastrukturprogramm für das Land denn nun aussehen sollen und wer dabei den größten Reibach macht.

In Asien reagierten die Aktienmärkte am Mittwochmorgen überwiegend mit Kursgewinnen auf die Trump-Rede. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 1,4 Prozent im Plus und auch hierzulande werden die guten internationalen Vorgaben aufgegriffen und sorgen für dicke Pluszeichen im Dax.

Wie weiter, Mr. Trump?

Inhaltlich wiederholte Trump in seiner Rede am späten Dienstagabend lediglich in groben Zügen einige seiner Vorhaben - etwa das Volumen von einer Billion Dollar für Infrastrukturprojekte und Steuersenkungen für US-Unternehmen und die US-Mittelschicht. Konkreter wurde er nicht, weder im Hinblick auf die angestrebten neuen Steuersätze oder der Finanzierung der geplanten billionenschweren Infrastrukturausgaben. Letzterer Punkt hätte aber wohl ganz besonders die Notenbank Fed interessiert.

Zinserhöhungen wohl schon im März

Denn die neuen fiskalischen Konjunktureffekte des Donald Trump sollen bekanntlich kreditfinanziert werden, womit auf den ohnehin schon schwindelerregenden Schuldenberg der USA von rund 20 Billionen Dollar noch ein gutes Stück oben drauf käme. Da die Wirtschaft vollbeschäftigt ist, steigt damit zumindest nach Lehrbuch die Inflationsgefahr.

Führende Fed-Vertreter äußerten sich denn zuletzt auch relativ offen, dass man an Zinserhöhungen nicht vorbeikommen werde. Lediglich der Zeitpunkt war an den Märkten noch umstritten, bisher war der Juni favorisiert. Aktuell scheint sich die Waage aber in Richtung einer früheren Entscheidung zu neigen.

William Dudley, der einflussreiche Präsident der regionalen Notenbank von New York, sagte in einer Rede vor Trumps Kongress-Auftritt, dass eine Zinserhöhung zunehmend zwingender werde. Ähnlich äußerte sich sein Kollege John Williams von der Notenbank in San Francisco: Ihm zufolge könnte eine Zinserhöhung im März beim nächsten Treffen der US-Notenbank Fed ernsthaft erwogen werden.

Am Freitag steht noch eine stark beachtete Rede von Fed-Präsidentin Janet Yellen auf der Agenda. Doch schon jetzt preisen die Finanzmärkte eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinsanhebung bereits im laufenden Monat ein als bisher.

Die Aussicht auf höhere Zinsnen treibt übrigens auch den Dollar und die Renditen am US-Rentenmarkt. Gegen den Euro notiert der Greenback aktuell bei nur noch gut1,05 Dollar und die Rendite für die zehnjährige Staatsanleihen stieg um über zwei Prozent auf 2,42 Prozent.

rm