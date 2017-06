Im Visier der EU - Gespräche mit News Corp

Facebook - der lange Weg zum Erwachsenwerden

von Bettina Seidl

Stand: 23.06.2017, 11:42 Uhr

Facebook ist in einem Tempo groß geworden, dass noch einiges an Reife und Verantwortung fehlt. Zum Erwachsenwerden gibt's viel zu tun, erst recht in Zeiten von Fake News und Terror. Die EU hilft mit sanftem Druck. Und das Soziale Netzwerk sucht die Seriosität - mit echten News von News Corp.

Facebook gibt sich zwar gern reif und erwachsen. Mark Zuckerberg spricht schließlich immer wieder von der Aufgabe des Sozialen Netwerks, „die Welt offener zu machen und besser miteinander zu verbinden.“ Gestern stellte Facebook-Chef Mark Zuckerberg ein neues Manifest für die nächste Dekade vor. Facebook sieht seine Aufgabe nun darin, seinen Nutzern "die Möglichkeit zu bieten, eine Gemeinschaft zu bilden und die Welt enger zusammen zu bringen." Das klingt nach Selbstlosigkeit und jugendlicher Blauäugigkeit, und auch um Längen reifer als die Tweets eines Donald Trump.

»Es ist ist nicht mehr genug, nur die Welt zu verbinden. Wir müssen auch daran arbeiten, die Welt enger zusammenzubringen.« Mark Zuckerberg

Das neue Abo-Modell

Es kaschiert aber nur nicht die knallhart monetären Interessen von Facebook. Der US-Konzern steht als erstes Soziales Netzwerks unmittelbar davor, die 2-Milliarden-Nutzer-Marke zu knacken. Und jeder einzelne Nutzer bringt Geld, steigert nämlich die Werbeinahmen.

Weitere Einnahmen könnte das neue Abomodell bringen, das bis Ende 2017 einsatzbereit sein soll. Zwar war Paid Content bei Facebook bislang undenkbar. Doch Facebook umgarnt Medienunternehmen, will deren Nachrichten und Berichte gegen eine Gebühr einbinden. Da trifft es sich ganz gut, dass auch die Internetgemeinde erwachsener wird, und mittlerweile mehr Bereitschaft zeigt, für Inhalte im Internet zu bezahlen. Das geht aus dem Digital News Report 2017 des Reuters Institute der Universität Oxford hervor, für den 70.000 Online-Nutzer in 36 Ländern befragt wurden. Im Schnitt bezahlt etwa jeder zehnte Nutzer bereits für Abos oder einzelne Artikel.

Derzeit verhandelt Facebook mit Rupert Murdochs Medienkonzern News Corp, der etwa das Wall Street Journal and die Times herausgibt. Man sei in "sehr fortgeschrittenen" Diskussionen mit Facebook über ein Abo-Modell, sagte News Corp-Chef Robert Thomson. Es geht um Sport- und Wirtschaftsinhalte.

Fernsehen mit Facebook

Erst vor einem Monat hat Facebook einen Deal mit anderen Content-Anbietern und Medienunternehmen abgeschlossen und eine Art Video-Offensive gestartet. Die US-Firma kauft Video Shows und Serien unter anderem bei Buzzfeed, Group Nine Media und Vox Media. Man will Youtube nicht das Feld überlassen und den Nutzer länger auf der Seite halten.

Auf dem Weg zur Größe hilft das sicher. Aber auf dem Weg zum Erwachsenwerden ist der Druck des Staates nötig. Zum Beispiel mit Blick auf die Gefahr einer Weiterverbreitung von Extremismus. Da fehlt es noch an einem verantwortungsvollen Umgang. Die Europäische Union schaut großen Online-Diensten wie Facebook und Twitter deshalb stärker auf die Finger.

Erhöht die EU den Druck?

Das war auch Thema auf dem EU-Gipfel der 28 Staats- und Regierungschefs der Union in Brüssel am Donnerstag. "Wir rufen die sozialen Medien auf, alles nötige zu unternehmen, um die Verbreitung von terroristischem Material im Internet zu stoppen", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Es müssten neue Werkzeuge entwickelt werden, die solche Inhalte automatisch aufspürten und löschten. Falls die Unternehmen nicht reagierten, könnte die EU den Druck erhöhen. "Wir sind bereit, entsprechende Gesetze zu erlassen." Zugleich müsse gewährleistet werden, dass Sicherheitsbehörden Zugriff auf die verschlüsselte Online-Kommunikation von Terroristen haben, hieß es in einer Erklärung des EU-Gipfels. Deutschen Sicherheitsbehörden ist das künftig erlaubt. Der Bundestag beschloss eine entsprechende Gesetzesänderung.

Die 50-Millionen-Euro-Strafe

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat sich in den vergangenen Wochen für die Verschärfung stark gemacht und dafür Unterstützung seiner Länderkollegen erhalten. Die Sicherheitsbehörden müssten im Internet dieselben Eingriffsmöglichkeiten haben wie bei der Überwachung von Telefongesprächen und SMS, hatte er argumentiert.

»Wir haben die Verantwortung, mehr zu tun.« Zuckerberg im Interview mit CNN

Ob die Botschaften bei Facebook ankommen? Überzeugender als der bloße Apell wäre es wohl, die Konzerne mit Strafen und Bußgeldern auf den rechten Weg zu bringen. Justizminister Heiko Maas etwa will drakonische Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro verhängen, wenn Facebook und vergleichbare Internetplattformen strafbare Inhalte nicht schnell entfernen. 24 Stunden will ihnen Maas für eindeutig strafbare Inhalte geben, eine Woche für kompliziertere Fälle. Aber ob Strafen auch zu Verantwortung erziehen?