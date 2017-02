Deutsche Börse fällt ans Dax-Ende

Börsenfusion wohl gescheitert

Stand: 27.02.2017, 09:13 Uhr

Die Börsenhochzeit zwischen der Deutschen Börse und der LSE steht vor dem Aus. Obwohl viele Fragen ohnehin noch offen waren, reagieren die Anleger recht deutlich.

Mit einem Abschlag von zeitweise rund fast fünf Prozent belegen die Titel der Deutschen Börse im Dax den letzten Platz. In den vergangenen zwölf Monaten nach der Verkündigung der Pläne hatte sich die Aktie bis heute Morgen lediglich um rund vier Prozent verteuert. Mit den aktuellen Abschlägen trat sie demzufolge ungefähr auf der Stelle. Im gleichen Zeitraum gewann der Dax rund 24 Prozent. Auch die Aktien der LSE fallen zurück.

Für die Analysten des Investmenthauses Keefe, Bruyette & Woods kommt die negative Kursreaktion nicht überraschend. Die Aktien beider Unternehmen hätten allerdings bereits zuletzt keine hohe Wahrscheinlichkeit eines Fusionserfolges mehr eingepreist, schränkte Analyst Kyle Voigt in einer aktuellen Studie ein.

"Ist das Ding gegessen?"

Carsten Kengeter. | Bildquelle: picture alliance / dpa

Die aktuellen Nachrichten lassen einen Erfolg nun tatsächlich sehr unwahrscheinlich erscheinen. Die London Stock Exchange teilte am Sonntagabend überraschend mit, dass sie eine Forderung der EU-Kommission zur Freigabe der Fusion mit der Deutschen Börse nicht erfüllen wird. Die europäischen Wettbewerbshüter werden den gut 25 Milliarden Euro schweren Deal in der Folge ziemlich sicher untersagen.



Die Deutsche Börse wurde von der LSE-Entscheidung Insidern zufolge überrascht."Damit ist das Ding wahrscheinlich gegessen", sagte eine mit der Fusion vertraute Person.

Die Chronik des angekündigten Scheiterns

Maßgeblich vorangetrieben wurde das Projekt von Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter, gegen den die Staatsanwaltschaft seit kurzem wegen des Verdachts auf Insiderhandel ermittelt. Zuvor gab es bereits vier Fusionsversuche beider Konzerne. Zweimal waren Sondierungsgespräche allerdings bereits beendet worden, bevor die Öffentlichkeit davon Wind bekam. Hier finden Sie eine Chronik der Übernahmeversuche der Deutschen Börse.

In Deutschland und besonders in Frankfurt gab es von Anfang an Kritik an dem Deal, weil die Holdinggesellschaft der Mega-Börse in London angesiedelt werden sollte. Nach dem Brexit-Votum nahm der Gegenwind für beide Unternehmen zu. Das Land Hessen machte deutlich, dass der Holdingsitz nun von London nach Frankfurt verlagert werden müsse. Die hessische Börsenaufsicht hätte nach der EU ebenfalls noch grünes Licht für den Deal geben müssen.