Hypothekengeschäfte in den USA

Die Behörden sehen es als erwiesen an, dass die Deutsche Bank auf dem amerikanischen Immobilienmarkt trickste - und damit maßgeblich zur weltweiten Finanzkrise beigetragen hat. Das Institut kaufte ausfallgefährdete Hypotheken auf, bündelte diese in komplexe Wertpapiere und verkaufte die Bonds dann als sicheres Investment an Anleger weltweit. Als der Markt abstürzte, wurden die Bonds auf einen Schlag wertlos. Intern wettete die Bank aber schon länger erfolgreich auf den großen Crash.

Bereits Ende 2013 hatte die Deutsche Bank in einem ersten Schritt eine Strafe von 1,9 Milliarden Dollar an die beiden verstaatlichten US-Baufinanzierer Freddie Mac und Fannie Mae abgedrückt. Im Januar 2017 folgte nun ein Vergleich mit dem US-Justizministerium für 7,2 Milliarden Dollar, davon gut drei Milliarden Dollar in bar. Der größte Brocken ist damit durchverhandelt.

Allerdings gibt es noch diverse Klagen von privater Seite, die ebenfalls viel Geld kosten könnten. Unlängst wurde in den USA etwa eine Sammelklage von Blackrock und der Allianz-Fondstochter Pimco zugelassen. Brisant: Blackrock ist zweitgrößter Aktionär der Bank.