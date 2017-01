Höchste Strafe im dubiosen Hypothekenskandal

Deutsche Bank: mit 7,2 Milliarden rein gewaschen

Stand: 18.01.2017, 09:12 Uhr

Reinheit kostet: Die Deutsche Bank zahlt in dem Vergleich mit dem US-Justizministerium 7,2 Milliarden Dollar. Die Behörde bestätigte die Einigung. Damit sind ihre unsauberen Geschäfte auf dem amerikanischen Immobilienmarkt quasi vom Tisch. Eine glimpliche Strafe - aber mit gewaltiger Ohrfeige.

Es ist nur die Bestätigung dessen, was die Deutsche Bank schon im Dezember angekündigt hatte: der Vergleich über insgesamt 7,2 Milliarden Dollar oder umgerechnet 6,7 Milliarden Euro. Doch die Strafe ist nach offiziellen Angaben die höchste, die in der Sache je gegen eine einzelne Bank verhängt worden ist.

Das hat seinen Grund. Justizministerin Loretta Lynch sieht in Deutschlands größtem Geldhaus einen der Brandbeschleuniger der Finanzkrise: "Dieser Beschluss zieht die Deutsche Bank für illegales Gebaren und verantwortungslose Kreditvergabepraktiken zur Verantwortung, die Investoren und der US-Bevölkerung ernsthaften und dauerhaften Schaden zugefügt haben."

»Die Deutsche Bank hat nicht nur Investoren getäuscht. Sie hat direkt zu einer internationalen Finanzkrise beigetragen.« Justizministerin Loretta Lynch

Deutsche Bank sagt "Entschuldigung"

Der Chef der Deutschen Bank, John Cryan, entschuldigte sich für die Praktiken. Das Verhalten der Bank in dieser Angelegenheit in den Jahren 2005 bis 2007 entspreche nicht den Standards und sei nicht akzeptabel.

»Wir entschuldigen uns uneingeschränkt dafür. Wir haben uns inzwischen aus vielen der betroffenen Geschäfte zurückgezogen und unsere Standards umfassend verbessert.« Deutsche-Bank-Chef John Cryan

Größte Altlast erledigt

Das US-Justizministerium bestätigte auch die Einzelheiten des Vergleichs: Um den zivilrechtlichen Streit beizulegen, zahlt die Deutsche Bank demnach 3,1 Milliarden Dollar Bußgeld und stellt zusätzliche 4,1 Milliarden Dollar als Wiedergutmachung für geschädigte Hausbesitzer, Kreditnehmer und Gemeinden bereit.

Mit der Strafe ist die Bank noch relativ glimpflich davon gekommen. Zunächst hatte die US-Justiz mit einer Strafe von 14 Milliarden Dollar gedroht. Doch wird sich die Zahlung in der Bilanz deutlich bemerkbar machen. Für das Vorsteuerergebnis der letzten drei Monate 2016 sei wegen der Geldbuße mit einem negativen Effekt von knapp 1,2 Milliarden Dollar zu rechnen, schrieb Vorstandschef John Cryan am Dienstagabend in einem Brief an die Mitarbeiter. Zwar sei es angesichts der anderen Rechtsstreitigkeiten noch zu früh, einen Schlussstrich zu ziehen. Allerdings könne sich das Institut nun stärker auf die Zukunft konzentrieren, betonte Cryan.

Die Börse honoriert es allerdings heute nicht, dass die Deutsche Bank einen Schlussstrich ziehen kann. Während die Aktie vorbörslich noch im Plus notierte, geht es in der regulären Börsensitzung abwärts. Der Kurs sinkt um ein Prozent, was die Deutsche-Bank-Aktie zum größten Verlierer im Dax macht.

Rotstift bei Boni

Auch die Mitarbeiter der Deutschen Bank dürften dies zu spüren bekommen. Laut "Spiegel" will das Geldhaus die Bonuszahlungen für führende Mitarbeiter drastisch kappen.

Das Institut wolle an diesem Mittwoch bekannt geben, dass bei nicht-tarifgebundenen Angestellten rund 90 Prozent der Bonuszahlungen für 2016 gestrichen würden, heißt es in dem Bericht.Erstmals seien auch in großem Stil Investmentbanker in London und New York betroffen.

Der ganze Skandal

In den USA hatte in den Jahren vor der Krise der Immobilienmarkt geboomt, unter anderem durch Zinssenkungen der Notenbank Fed befeuert. Die vor allem von heimischen Geldhäusern ausgereichten Immobiliendarlehen wurden mehrfach weiter verkauft, auch an ausländischen Banken, zu komplexen Wertpapieren verpackt. Diese wurden dann Anlegern angeboten.

Die US-Justiz hatte der Deutschen Bank und anderen Banken vorgeworfen, diese Anleger über die mit den verbrieften Krediten verbundenen Risiken getäuscht zu haben. Und noch ein Kritikpunkt: Die Verbriefungen entlasteten die Bilanzen der US-Institute und halfen ihnen, immer mehr Darlehen auch an finanzschwache Kunden zu vergeben. Viele konnten ihre Kreditraten nicht mehr zahlen. Das hat zum Kollaps des US-Häusermarktes im Jahr 2008 beigetragen und damit zur bislang letzten großen Finanzkrise. Es kam es zu massenhaften Zwangsversteigerungen. "Ganze Stadtviertel wurden zugrunde gerichtet", hatte das US-Justizministerium jüngst bei ihrer Klage gegen die britische Bank Barclays bekannt gegeben.

