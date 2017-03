Kapitalerhöhung beginnt

Deutsche Bank: Neue Aktien im Angebot

Stand: 20.03.2017, 09:15 Uhr

Deutschlands größte deutsche Geschäftsbank startet ihre 'Mission Verwässerung'. Im Verhältnis 2:1 kommen neue Deutsche-Bank-Aktien ab heute auf den Markt. Trotzdem, der Erfolg der Kapitalerhöhung ist jetzt schon garantiert.

Denn die Anzahl der Banken, die die Emission begleiten, ist seit der Bekanntgabe der Kapitalmaßnahme am 5. März von ursprünglich acht auf 30 Banken gewachsen. Dies teilte die Bank am Morgen zusammen mit den anderen Konditionen der Transaktion in einer Erklärung mit.

Ausgegeben werden danach 687,5 Millionen neue Aktien zu einem Bezugspreis von 11,65 Euro. Damit fließen dem Institut gut acht Milliarden Euro zu. Die Anleger können die neuen Papiere zwischen dem 21. März und dem 6. April erwerben. Dabei können sie für zwei vorhandene Aktien eine neue erwerben. Der Handel der Bezugsrechte ist an den deutschen Wertpapierbörsen voraussichtlich vom 21. März bis 4. April, an der New Yorker Börse vom 21. März bis 31. März möglich. Die Einbuchung der neuen Aktien erfolgt ab dem 7. April.

Ein kräftiger Schluck aus der Pulle

Rein rechnerisch stellt die Kapitalmaßnahme eine heftige Verwässerung für die Altaktionäre dar. Dies, obwohl das Management stets die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme bestritten hatte. Aber die hohen Kosten für Rechtsstreitigkeiten haben am Kapital der Bank gezehrt und für Milliardenverluste gesorgt. Am Markt wurde daher immer wieder über eine Kapitalmaßnahme spekuliert.

Mit dem Geld soll die Bank umgebaut und die Kapitalratios gestärkt werden. Die Tochter Postbank, da derzeit unverkäuflich, soll in das Firmenkunden- und Privatkundengeschäft integriert werden. Das Investment- und Kapitalmarktgeschäft wird zusammengefasst und Teile der Vermögensverwaltung Deutsche Asset Management werden an die Börse gebracht.

Auch die für Banken wichtige Kernkapitalquote soll gestärkt werden. Sie signalisiert, wie wetterfest ein Institut dasteht. Zuletzt stand die Ratio bei 11,9 Prozent, etwas höher als zuvor. Angestrebt wird nun eine Quote von 13,0 Prozent.

2017: Trendwende erwartet

Gleichzeitig hat die Bank am Morgen ihren Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr veröffentlicht und sich dabei auch im Ausblick auf das laufende Jahr geäußert. Dabei wird von einer Aufhellung des Marktumfeldes gesprochen, ausgehend von einer besseren konjunkturellen Entwicklung in Europa.

John Cryan. | Bildquelle: picture alliance / dpa

"Wir erwarten eine bedeutende Zunahme der Kundenaktivitäten im Jahr 2017", erklärte die Bank. Dies sei bereits zu Jahresbeginn spürbar gewesen. Trotzdem sollen die Erträge 2017 etwa gleichbleibend bleiben. Angestrebt wird eine Rendite auf das Eigenkapital von zehn Prozent nach minus 2,7 Prozent im Jahr 2016. Da noch nicht alle Rechtsstreitigkeiten abgearbeitet sind, bleibt die Bank hier tendenziell vorsichtig. Die zinsunabhängigen Kosten sollen weiter sinken. Von 24,7 Milliarden Euro (minus sechs Prozent gegenüber 2015) auf 22,0 Milliarden Euro.

Apropos Kosten: Die Personalkosten sanken insgesamt von 10,5 auf 8,9 Milliarden Euro. Im Wesentlichen geht dies darauf zurück, dass die variablen Vergütungen deutlich um 77 Prozent zurückgeführt wurden. Jedes Vorstandsmitglied erhielt ohne Nebenleistungen unverändert 2,4 Millionen Euro, Vorstandschef John Cryan verdiente 3,8 Millionen Euro.

Aktie auf niedrigem Niveau behauptet

Für die Altaktionäre endet mit der Kapitalerhöhung zumindest vorläufig ein langer Leidensweg, der den Kurs der Aktie Ende September im Tief bis auf unter zehn Euro gedrückt hat.Aktuell hat sich das Papier zwar im Gefolge von diesem Horrorniveau erholt, bleibt aber weiter weit von den Niveaus der Vorjahre entfernt. Das Fünf-Jahres-Hoch lag Anfang 2014 immerhin bei über 38 Euro - vor der Verwässerung, versteht sich.

Am Freitag schloss das Papier im Xetra-Schluss bei 17,86 Euro, das Zwölf-Monats-Hoch lag auf Schlusskursbasis Anfang März bei 19,55 Euro. Im frühen Handel verliert die Aktie etwas über ein Prozent und liegt bei ruhigem Handel am Dax-Ende.

