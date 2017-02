Zeit für den Neustart?

Deutsche Bank im roten Bereich gefangen

Stand: 02.02.2017, 15:15 Uhr

Das konnte ja nichts werden. Wegen der hohen Strafen muss die Deutsche Bank einen Jahresverlust von 1,4 Milliarden Euro verbuchen. Das ist einiges mehr als gedacht und eine herbe Enttäuschung für die Börse. Und da spricht die Bank von Neustart?

Die Deutsche Bank signalisiert Aufbruchstimmung: "Unsere Erwartung ist, dass wir dieses Jahr profitabel sein werden", sagte Vorstandschef John Cryan. Zwar sind noch nicht alle Skandale aufgearbeitet. Doch man schaue nach vorn, der Start ins neue Jahr sei vielversprechend gewesen, heißt es bei Präsentation der Bilanz. Besser ist es auch, nicht zurückzublicken: Denn unter dem Strich stand 2016 ein Verlust von 1,4 Milliarden Euro. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt einen geringeren Verlust von nur rund 700 Millionen Euro erwartet. Doch sowohl der Umbau der Bank als auch die vielen großen Rechtsstreitigkeiten drückten auf die Bilanz. Belastungen für Restrukturierungen und Abfindungszahlungen, Rechtsstreitigkeiten und Wertminderungen fraßen 4,3 Milliarden Euro.

»Unsere Ergebnisse des Jahres 2016 spiegeln sowohl den konsequenten Umbau der Bank als auch die Marktturbulenzen rund um unser Haus wider.« Vorstandschef John Cryan

Der Löwenanteil der Belastungen fällt ins Investmentbanking, wo die dubiosen Geschäfte in der Vergangenheit auch stattgefunden haben. Das radierte den Gewinn im wichtigen Handelsgeschäft im vergangenen Jahr fast aus. Vor Steuern stand hier noch ein Plus von 16 Millionen Euro. Im Schlussquartal war es sogar ein Verlust von gut 700 Millionen Euro - obwohl die Märkte gerade zum Jahresende boomten, wovon etwa die großen Konkurrenten an der Wall Street profitierten.

Außerdem kämpfte Deutschlands größtes Geldhaus weiter gegen einen Vertrauensverlust der Kunden an, die Milliarden abzogen. Dazu kam noch die Zinsflaute, wodurch Erträge wegbrachen. Die Gesamterträge fielen um zehn Prozent auf gut 30 Milliarden Euro. Gleichwohl kehrt Vorstandschef John Cryan die positiven Aspekte heraus. Die Bank habe in einem "besonders schwierigen Jahr" bewiesen, wie "widerstandsfähig" sie sei.

Der neue Kurs für die Aktie?

Die Börse überzeugte er damit erst einmal nicht. Die Deutsche-Bank-Aktie verliert zeitweise sieben Prozent. Gerade wegen der vielen Sondereffekte seien die Resultate auf den ersten Blick schwer einzuschätzen, sagten Börsianer. Ob für die gebeutelten Anleger bald wieder eine Dividende abfällt, ließ Cryan offen. Da müssen sich Anleger bis zur Hauptversammlung gedulden. Auch kochten erneut Sorgen über eine notwendige Kapitalerhöhung hoch. Cryan umschiffte dieses Thema: "Wir haben heute nichts bekanntgegeben."

Von den herben Kursverlusten, die Mitte 2015 eingesetzt hatten und die bis September 2016 anhielten, hat sich das Papier aber wieder rasant erholt. Von dem Rekordtief von 9,90 Euro hat sich der Kurs in nur vier Monaten wieder verdoppelt.

Boni gekürzt

Die Mitarbeiter der Deutschen Bank bekommen den Verlust im eigenen Geldbeutel zu spüren. Die Ausgaben für das Personal wurden im vergangenen Jahr um 1,1 Milliarden auf 11,7 Milliarden Euro gedrückt. Und das soll nicht etwa an der rückläufigen Zahl der Mitarbeiter liegen, die entgegen der Ankündigung eines großen Arbeitsplatzabbaus nur leicht zurückging. Vielmehr setzte die Deutsche Bank den Rotstift bei den Boni an, wie sie selbst am Donnerstag vor Analysten darlegte.

Immerhin: Die Deutsche Bank steht nun auf einer solideren Kapitalbasis als gedacht. Die harte Kernkapitalquote (CET 1) lag am Jahresende bei 11,9 Prozent nach 11,1 Prozent zum Ende des dritten Quartals. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Verbesserung auf 11,3 Prozent gerechnet. Kernkapital gilt als Puffer für Krisen, die Anforderungen der Aufseher steigen. Und es ist in diesen Tagen das Zünglein an der Waage für den Aktienkurs. Weil immer wieder Gerüchte über eine Kapitalerhöhung die Runde machten, im Herbst sogar über die Notwendigkeit von Staatshilfe spekuliert wurde, war die Aktie so stark unter Druck geraten.

»Wir haben 2016 mit einer erfreulich starken Kapital- und Liquiditätsposition abgeschlossen und schauen nach einem vielversprechenden Jahresstart optimistisch nach vorn.« John Cryan

Bye-bye Postbank

Den Verlust im Schlussquartal von unterm Strich annähernd 1,9 Milliarden Euro konnte die Deutsche Bank kapitalseitig durch den Erlös aus dem Verkauf eines knapp 20-prozentigen Anteils an der chinesischen Hua Xia Bank sowie dank positiver Währungseffekte abfedern.

An den Verkaufsplänen für ihre Bonner Tochter Postbank hält die Deutsche Bank fest. "Wir gehen davon aus, dass sich die Postbank 2017 selber in eine Position bringt, die deutlich attraktiver ist und dann wird man entscheiden können", sagte Finanzchef Marcus Schenck.

Noch ein Jahr des Übergangs?

Deutsche Bank mit Verlust - Anleger ziehen die Reißleine

Cryan, der im Sommer 2015 angetreten war, hatte stets klargemacht, dass er auf Sicht von zwei Jahren keine großen Gewinne erwartet, sondern stattdessen radikal aufräumen will. Er drückte Abschreibungen auf das Kerngeschäft durch, trennte sich auch mit Verlust von Beteiligungen und beschleunigte die Vergleichsverhandlungen bei wichtigen Rechtsstreitigkeiten. In letzterem Punkt konnte er zuletzt wichtige Erfolge vermelden, weil zwei große Brocken abgeräumt wurden, die allerdings viel Geld kosteten: 6,7 Milliarden Euro waren für Tricksereien auf dem US-Hypothekenmarkt fällig, rund 600 Millionen für den Geldwäsche-Skandal in Russland.

Weitere große Fälle sind zwar noch offen. Die Bank geht nun aber davon aus, dass die Ausgaben für Altlasten den Höhepunkt erreicht haben. Zudem seien die Geschäfte im Januar über fast alle Bereiche hinweg gut angelaufen. Ist nun die Zeit für den Neustart gekommen? Es bleibt eher weiter eine Zeit des Umbruchs. Bis 2018 will die Bank 9.000 Arbeitsplätze abbauen. 2016 waren es gerade mal 1.360 Stellen weniger. 2016 hatte Cryan zum "Übergangsjahr" erklärt - das neue Jahr wird auch wieder eines.

bs

Die andern schwimmen im Geld

Ein Blick auf die großen US-Banken: Die Deutsche Bank hinkt mehr als nur hinterher. Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley und Wells Fargo schwimmen in Gewinnen.