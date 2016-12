Vergleich in den USA

Deutsche Bank: Ist jetzt das Schlimmste vorbei?

von Lothar Gries

Stand: 23.12.2016, 09:12 Uhr

14 Milliarden Dollar Strafe sollte die Deutschen Bank für windige Hypothekengeschäfte an die US-Behörden zahlen. Daraus ist jetzt die Hälfte geworden - und das zeitlich gestaffelt. Die Anleger der Deutschen Bank können aufatmen.

Im morgendlichen Handel legt die Aktie um über vier Prozent zu und steigt wieder über die Schwelle von 18 Euro. Dass sich die Freude der Anleger in Grenzen hält, erklärt ein Blick auf die Einigung.

Laut der am frühen Morgen veröffentlichten Vereinbarung mit dem US-Justizministerium hat sich die Bank verpflichtet, eine Strafe in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar zu zahlen. Dadurch wird das Ergebnis des vierten Quartals mit etwa 1,17 Milliarden Dollar vor Steuern belastet. Im Klartext heißt das: Die Deutsche Bank wird im Schlussquartal dieses Annus horribilis rote Zahlen schreiben.

Gute Nachricht

Die gute Nachricht ist, dass die sofort fällige Strafe deutlich unter den von der Bank für Rechtsrisiken gebildeten Rückstellungen liegt. Die waren zuletzt um 500 Millionen auf 5,9 Milliarden Euro aufgestockt worden. Allerdings - und das ist die schlechte Nachricht - ist es mit den 3,1 Milliarden Dollar nicht getan. Über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren muss die Bank den Verbrauchern in den USA Erleichterungen in Höhe von 4,1 Milliarden Dollar gewähren. Was genau darunter zu verstehen ist, blieb zunächst offen. Die Bank spricht von "veränderte Darlehensbedingungen, andere Hilfen für Wohneigentümer und Kreditnehmer". Insgesamt erhöht sich die Strafzahlung damit auf 7,2 Milliarden Dollar, was in etwa der Hälfte der ursprünglich geforderten Summe entspricht.

Ob diese Vergünstigen für Kunden ebenfalls zu Belastungen führen, hängt von den endgültigen Bedingungen des Vergleichs ab. Derzeit werde daraus kein "wesentlicher Einfluss" auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 erwartet, heißt es in der Mitteilung der Bank. Das Geldhaus will ihr vorläufiges Jahresergebnis für 2016 wie vorgesehen am 2. Februar 2017 veröffentlichen.

Kapitalerhöhung vom Tisch?

Fest steht damit, dass die Deutsche Bank wegen dem nun gefundenen Kompromiss kein zusätzliches Kapital aufnehmen muss. Damit könnte sich die Aussage von Vorstandschef John Cryan bewahrheiten, dass die Bank die bevorstehenden Risiken aus eigener Kraft stemmen kann und ihre Aktionäre zunächst nicht noch einmal zur Kasse bitten wird.

Damit erscheint die einen Tag vor Heiligabend erzielte Einigung für die Anleger so etwas wie ein kleines Weihnachtsgeschenk. Allerdings haben die Märkte den Kompromiss bereits weitgehend vorweggenommen: Seit dem Fall im September knapp unter die Schwelle von zehn Euro haben sich die Aktien der Deutschen Bank bis heute praktisch verdoppelt, eben in Erwartung einer gütlichen Einigung mit den US-Behörden.

Weitere Rechtsrisiken

Völlig vom Tisch sind die Rechtsrisiken für die Bank damit aber noch nicht. Zunächst müssen sowohl die US-Behörden als auch der Aufsichtsrat des Instituts der Einigung noch zustimmen. Dafür gebe es keine Garantie, schreibt die Bank in ihrer Mitteilung. Ob es sich dabei um eine Formalie oder eine Auflage der US-Justiz handelt, bleibt abzuwarten. Viel wichtiger ist aber die Tatsache, dass die Rechtsrisiken der Bank noch immer nicht vollständig abgearbeitet sind. Für die noch bestehenden Risiken, für die noch keine Rückstellungen gebildet sind, beziffert die Bank auf 1,6 Milliarden Euro. Der größte "Brocken" ist dabei der Verdacht der Beihilfe zur Geldwäsche in Russland.

Neben der Deutschen Bank hat auch die Credit Suisse ihren Hypothekenstreit in den USA mit einem Milliardenvergleich beendet. Die Schweizer Großbank zahlt knapp 2,5 Milliarden Dollar (rund 2,37 Milliarden Euro) an Zivilbuße. Dazu kommen noch Erleichterungen für amerikanische Kreditnehmer in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar, wie die Credit Suisse am Freitag in Zürich mitteilte. Der Vergleich führe im vierten Quartal zu einer Ergebnisbelastung von rund 2,0 Milliarden Dollar.