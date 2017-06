Kursgewinne zum Handelsstart

Delivery Hero liefert ordentliches Börsendebüt

Stand: 30.06.2017, 13:30 Uhr

Der größte Börsengang des Jahres in Deutschland ist gelungen. Der Essenslieferdienst Delivery Hero startete mit Gewinnen auf dem Frankfurter Parkett. Der erste Kurs lag über fünf Prozent über dem Ausgabekurs.

Firmenchef Niklas Östberg hatte reichlich Grund zum Strahlen beim Läuten der Börsenglocke. Der erste Kurs wurde am Freitag mit 26,90 Euro festgestellt. Das sind 1,40 Euro mehr als der Ausgabekurs. Die rund 39 Millionen Papiere waren zu 25,50 Euro zugeteilt worden - am obersten Ende der Preisspanne. Anschließend rutschte die Aktie wieder ab und fiel unter den Ausgabekurs, erholte sich dann aber wieder kräftig. Aktuell notiert sie bei 27,50 Euro.

Die den Börsengang begleitenden Banken dürften im derzeit rauen Börsenumfeld in hoher Bereitschaft stehen, den Kurs falls nötig zu stabilisieren.

Fast eine Milliarde eingesammelt

Niklas Östberg. | Bildquelle: Unternehmen

Mit einem Volumen von 996 Millionen Euro ist das 2011 gegründete Startup-Unternehmen der bisher größte Börsengang des Jahres in Deutschland. Zum Ausgabepreis wird das Delivery Hero mit rund 4,4 Milliarden Euro bewertet.

Gut die Hälfte des Erlöses fließt an die Alteigentümer. Der größte Aktionär Rocket Internet hält nun noch 25,7 Prozent. 22,7 Prozent der Aktien sind im Streubesitz.

Zu Delivery Hero gehören in Deutschland die Marken Foodora, Pizza.de und Lieferheld. Das 2011 gegründete Startup ist nach eigenen Angaben inzwischen in mehr als 40 Ländern weltweit aktiv und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter plus mehrere Tausend Fahrer, die das Essen etwa per Fahrrad zu Kunden nach Hause bringen.

Schwieriges Umfeld

Der Börsengang war mehrfach überzeichnet. Zuletzt war aber Unsicherheit in den Gesamtmarkt gekommen - am Donnerstag sackten die Kurse deutlich ab. Die Aktien der Restaurantkette Vapiano, die am Dienstag an die Börse gegangen war, rutschten zwischenzeitlich immer wieder leicht unter ihren Ausgabekurs.

Am Freitag fand mit dem Wohnimmobilien-Entwickler Noratis noch ein zweiter, aber deutlich kleinerer Börsengang statt. Die im Segment Scale notierten Noratis-Aktien rutschten unter den Ausgabekurs.

