BMW ST

Gemessen am Absatz liegt BMW in der Rangliste der weltweit größten Autobauer zwar weit abgeschlagen auf dem 14. Platz. Doch in puncto Profitabilität können die Bayern im ersten Halbjahr 2017 ihre Spitzenposition verteidigen. Laut einer Studie der Unternehmensberatung EY belegt BMW mit einer Ebit-Marge von 11,3 Prozent den absoluten Spitzenplatz.