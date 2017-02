DAI-Statistik: Erfreuliche Entwicklung bei Aktionären

Jung, dynamisch, Aktionär!

Die Aktionäre werden jünger. Und sie lassen sich von den Kursturbulenzen nicht einschüchtern. Die Zahl der Aktionäre blieb 2016 stabil. Das ist die positive Lesart der neuen Aktionärsstatistik. Aber: Es gibt noch viel Luft nach oben.

Deutsche und Aktien - das sind zwei Welten für sich. Zumindest wenn man die Aktienkultur international vergleicht. Und das blieb auch 2016 so. Die Aktionärsquote war mit gerade einmal 14 Prozent viel zu niedrig, stellt das Deutsche Aktieninstitut, das regelmäßig die aktuelle Aktionärszahl festhält, in seiner aktuellen Statistik fest.

Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsen unverständlich. "Viel zu wenige Deutsche nutzen die Chancen der Aktienanlage für Vermögensaufbau und Altersvorsorge", konstatiert das DAI. Auch im historischen Vergleich ist die Aktie nicht der Deutschen liebstes Kind. 2016 lag die Zahl der Aktionäre im Jahresdurchschnitt bei knapp neun Millionen.

Der Höchststand aus Zeiten des Börsenbooms um die Jahrtausendwende ist kaum greifbar: Im Jahr 2001 war die Zahl der Aktienanleger in Deutschland auf fast 13 Millionen hoch geschnellt. Die damalige Euphorie kippte jedoch bald: Der Absturz der "Volksaktie" Telekom und das Platzen der New-Economy-Blase am Neuen Markt um die Jahrtausendwende verschreckten viele Kleinanleger nachhaltig.

Mehr junge Aktionäre

Es gab 2016 aber laut DAI durchaus positive Entwicklungen: Von den Kursturbulenzen haben sich Aktionäre in der ersten Jahreshälfte nicht nachhaltig einschüchtern lassen, wie DAI-Chefin Christine Bortenlänger feststellt. "Das ist ein erfreuliches Zeichen für die Aktienkultur in Deutschland." Insgesamt besaßen knapp 8,98 Millionen Menschen im vergangenen Jahr Aktien und/oder Anteile an Aktienfonds, nur 30.000 weniger als ein Jahr zuvor, als dank eines kräftigen Zuwachses mit fast 9,01 Millionen der höchste Stand seit 2012 erreicht worden war.

Zudem war die Entwicklung im Jahresverlauf positiv. Während es im ersten Halbjahr gut 8,5 Millionen Aktionäre und Aktienfondsanleger gab, waren es im zweiten Halbjahr rund 9,4 Millionen.

Und noch eine ermutigende Entwicklung gibt es: Die Aktionäre werden jünger. Im zweiten Jahr in Folge nahm die Zahl der Aktionäre in der Altersklasse der 14- bis 39-Jährigen leicht zu: um plus 87.000 auf gut 1,95 Millionen. Die jüngere Generation muss angesichts sinkender gesetzlicher Renten stärker privat fürs Alter vorsorgen.

