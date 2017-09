Fusion mit BNP Paribas? Commerzbank-Verkauf rückt näher

Stand: 21.09.2017, 10:08 Uhr

Die Aktie des Frankfurter Bankhauses setzt sich am Donnerstag an die Dax-Spitze. Am Markt wird ein Medienbericht heiß diskutiert: Danach laufen bereits Verhandlungen über einen Zusammenschluss der Commerzbank mit der französischen Großbank BNP Paribas.

Die "Wirschaftswoche" will erfahren haben, dass die Bundesregierung den deutsch-französischen Zusammenschluss "favorisiert". Danach solle ein starkes deutsch-französisches Institut ein Signal für eine Vertiefung der Bankenunion in Europa sein, schreibt das Magazin unter Berufung auf "Finanz- und Politikkreise".

Das Fünf-Milliarden-Investment

Laut dem Medium wird bereits im Hintergrund eifrig auf eine solche Fusion hingearbeitet. Eine Investmentbank analysiere bereits unverbindlich, ob es "einen Markt für die Staatsbeteiligung" gebe. Der Bund hält noch 15,6 Prozent an der Commerzbank. Während der Finanzkrise war der Staat eingesprungen, um die Bank vor der Pleite zu retten. Derzeit liegen 15,6 Prozent an der Commerzbank beim Bankenrettungsfonds SoFFin, der diese für ingesamt wurden 5,1 Milliarden Euro übernommen hattte.

Nach früheren Berichten will die Bundesregierung 3,5 Milliarden Euro aus dem Verkauf der Papiere erlösen. Die sind derzeit - bei einem Kurs von 11,25 Euro - aber nur etwa 2,2 Milliarden Euro wert. Die Commerzbank-Aktie müsste auf rund 18 Euro steigen, um das gewünschte Aussstiegsniverau zu erreichen.

FinMin dementiert

"Es laufen keine Verhandlungen und wir haben keine Investmentbank beauftragt", teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag mit. Den Bericht der "Wirtschaftswoche" wies sie als nicht zutreffend zurück. "Wir stehen nicht unter Zeitdruck", sagte die Ministeriumssprecherin. Für den Steuerzahler solle perspektivisch ein gutes wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden.

Weiteren Interessenten gesichtet

Dass der Bund in Sachen Commerzbank ohne Verlust auskommt, erscheint derzeit allerdings eher unwahrscheinlich. Vielleicht treibt das Interesse weiterer potenzieller Partner den Kurs weiter. Ein solches Interesse hat laut der Nachrichtenagentur Reuters bereits die HypoVereinbank-Mutter, die italienische UniCredit, signalisiert. Auch dieses Vorhaben befindet sich laut der Agentur aber noch in einem sehr frühen Stadium.

Ein Bietergefecht um die Commerzbank dürfte es damit wohl erst in einiger Zeit geben. Die Aktie des Instituts hat sich zuletzt aber beachtlich entwickelt: Auf Sechs-Monats-Sicht hat der Titel 30 Prozent zugelegt, binnen zwölf Monaten sogar rund 80 Prozent.

AB

